11 ilde FETÖ'ye operasyon! Gözaltılar var
Osmaniye merkezli 9 ilde alçak FETÖ'ye yönelik operasyonda 11 zanlı yakalandı.06 Şubat 2019 Çarşamba 10:56
Osmaniye merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında öğrencilerin örgüte kazandırılmasında aktif rol oynayan, çoğunluğu FETÖ/PDY'ye ait dershanelerde öğretmenlik yapmış şüphelilere yönelik Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Sivas, Elazığ, Gümüşhane ve Adıyaman'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda aralarında Gümüşhane'de görevli astsubay ile Adıyaman'da görevli polis memurunun da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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