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11 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Hatay merkezli 11 ilde, FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda 12'si muvazzaf 13 asker gözaltına alındı.

28 Aralık 2018 Cuma 10:40
11 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Hatay merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda 12'si muvazzaf 13 asker yakalandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlardan ardışık aramalar yapıldığı öne sürülenler hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

12 muvazzaf ve bir emekli asker yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinesinde, Hatay, Ankara, İstanbul, İzmir, Hakkari, Konya, Sivas, Afyonkarahisar, Balıkesir, Tunceli ve Gümüşhane'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 12 muvazzaf ve bir emekli asker gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 10:40
  1. Tunceli
  2. Sivas
  3. Konya
  4. İzmir
  5. İstanbul
  6. Hakkari
  7. Gümüşhane
  8. Balıkesir
  9. Ankara
  10. Afyon
  11. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı
  12. FETÖ operasyonu
  13. muvazzaf asker

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