11 gündür kayıp olan emekli müdür yardımcısı derede ölü bulundu

Samsun’da 11 gündür kayıp olan hastaneden emekli müdür yardımcısı derede suyun içinde ölü olarak bulundu.

Olay,Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçenin 23 Nisan Mahallesi’mde ikamet eden ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdür yardımcısı olarak görev yaparken emekli olan 58 yaşındaki Kudsi Akıcı, 11 gün önce yürüyüşe çıktı ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesinin polise kayıp başvurusu üzerine Kudsi Akıcı’yı bulmak için son görüldüğü bölgede, helikopter, drone, AFAD, askeri personel ve iz köpekleri ile aramalar yapıldı. Günler süren aramalarda bir sonuca ulaşılamadı. Bugün Karaperçin Mahallesi’nde fındık toplayan vatandaşlar koku üzerine olayı polise haber verdiler. Kokunun geldiği bölgede polis ve jandarma tarafından yapılan aramada 3 çocuk babası Kudsi Akıcı’nın cesedi dere yatağındaki su içinde yüz üstü yatar halde bulundu. Kalp hastası olduğu öğrenilen Kudsi Akıcı’nın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.