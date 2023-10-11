  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sen var ya, hakikaten adamın dibisin! O alçağa öyle bir "Filistin" kapağı yaptı ki, dünya ayakta alkışladı

Biden'dan yeni İsrail açıklaması

Saymaz'dan ağızları açık bırakan iddia! Senin ağzın ne söylüyor böyle İsmail

Meteoroloji'den Türkiye'de 10-11-12 Ekim tarihi için peş peşe yağış ve fırtına uyarısı! Tatil planı yapmayın

Türkiye'den Filistin hamlesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Guterres ile görüştü

İsveç'te terör skandalı! Paçavra açtılar

Çinli otomobil üreticisinden kötü haber! Çin devi kararını aldı, harekete geçti: iflas başvurusu yaptı

Zelenskiy, bizim AB üyesi olacağımızdan şüphem yok deyip ilan etti! Açıklaması şaşırttı

ABD'den uçak gemisi açıklaması: Gönderiyoruz ama...

Almanya'dan Ukrayna'ya askeri yardım
İSLAM 11 Ekim 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

11 Ekim 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-10-11 07:00:00 - 2023-10-11 07:43:28
11 Ekim 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (11 Ekim 2023) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN



(42) وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَؕ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فٖيهِ الْاَبْصَارُۙ

(43) مُهْطِعٖينَ مُقْنِعٖي رُؤُ۫سِهِمْ لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْۚ وَاَفْـِٔدَتُهُمْ هَوَٓاءٌؕ 

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

﴾42﴿ Sakın, Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! O sadece, onların işini bir güne erteliyor ki, o gün gözler dehşetten dışarı fırlamış;

﴾43﴿ Başları yukarıya kalkık, bakışları bir noktaya sabitlenmiş, zihinleri bomboş kalmış olarak toplanma yerine koşarlar.

(İbrâhim Suresi, 42-43)    (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:

“Sakın, Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma!” şeklinde çevirdiğimiz cümledeki zalimler –kavram olarak– Hz. Peygamber zamanının müşriklerini de içine almaktadır. Nitekim Lokmân aleyhisselâm da şirkin büyük bir zulüm olduğunu ifade etmiştir (Lokmân 31/13).

Bununla birlikte müşriklerin dışındaki zalimleri de kapsamasına bir engel yoktur. Bu sebeple bazı müfessirler bu âyetin mazlumlar için bir teselli, zalimler için bir tehdit ifade ettiğini söylemişlerdir (Râzî, XIX, 141; İbn Âşûr, XIII, 246).

Allah Teâlâ’nın, zalimleri yaptıklarından dolayı hemen cezalandırmayıp onlara mühlet vermesi, zalimin yaptıklarından habersiz veya zulme razı olduğu yahut zalimi cezalandırmaktan âciz bulunduğu için değil, onlara tövbe etme imkânı tanımak, tövbe etmedikleri takdirde âhirette gereken cezayı vermek içindir. Nitekim âyetler zalimlerin âhiretteki durumlarını tasvir etmekte ve oradaki cezanın daha şiddetli olacağını göstermektedir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri 


 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)



GÜNÜN SÖZÜ:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

prh.

Bu zulmü yapanlar destek verenler neyin hesabını yapıyor onların aklına şaşarım. Elbet alem boş değil, beklesinler ????
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23