SAMSUN (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki büyükelçiler, 11. Büyükelçiler Konferansı'nın son gününde, Milli Mücadele'nin 100. yılı dolayısıyla Samsun'a geldi.

Bakan Çavuşoğlu ve büyükelçiler, Samsun Çarşamba Havaalanı'nda, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir tarafından karşılandı.

Bakan Çavuşoğlu'na Samsun'a gelişinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar da eşlik etti.

Bakan Çavuşoğlu ve beraberindekiler, Milli Mücadele'nin sembollerinden Bandırma Vapuru'nun benzer ölçülerdeki maketi Bandırma Gemi Müze'yi ziyaret etti.

Rehber eşliğinde müzeyi gezen Çavuşoğlu ve beraberindekiler, toplu fotoğraf çektirdi.

Daha sonra Bakan Çavuşoğlu ve büyükelçiler Anıt Park'a geçti. Çavuşoğlu'nun anıta çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Çavuşoğlu, ardından Anıt Defteri'ni imzaladı. Buraya yazdıklarını paylaşan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Dışişleri Bakanlığı olarak 11. Büyükelçiler Konferansı'mızın son gününde, dünyanın dört bir yanında görevli büyükelçilerimizle bundan tam bir asır önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının İstiklal Mücadelesi'nin meşalesini yaktıkları noktada bulunmaktan ve kentin simgesi konumundaki Atatürk Anıtı'nı ziyaret etmekten kıvanç duyuyoruz. Aziz milletimiz tarihin her döneminde olduğu gibi bağımsızlığından ödün vermeyeceğini ve kendi iradesinin üzerinde bir irade tanımayacağını, Samsun'da 19 Mayıs 1919'da başlayan ve Cumhuriyetimizin ilanıyla taçlanan yolculukta tüm dünyaya duyurmuştur. Aradan geçen 100 yılın ardından Türkiye bugün 'Yurtta barış, dünyada barış' ilkesi doğrultusunda artan imkan ve kabiliyetleriyle insani bir dış politika takip etmekte ve tüm dünyada itibarını her geçen gün arttırmaktadır.



Milli Mücadele'nin 100. yıl dönümünde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi 2023 hedeflerine ve ötesine taşımak için aziz milletimizden aldığımız güçle kararlı biçimde çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatanımız ve bayrağımız uğruna canlarını feda eden tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyoruz."



Programın sonunda Çavuşoğlu, büyükelçiler ile protokol üyeleri Atatürk Anıtı önünde fotoğraf çektirdi.

Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Samsun Valiliğini ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni de imzalayan Çavuşoğlu, Vali Osman Kaymak ile bir süre görüştü. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Çavuşoğlu'na ziyaretinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Ahmet Demircan, Orhan Kırcalı, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar da eşlik etti.

Bakan ve beraberindekiler daha sonra ziyaret için Samsun Büyükşehir Belediyesine geçti.

Büyükelçiler ise Samsun Kent Müzesi'ni ziyaret etti.