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11 ayrı suçtan aranan şüpheli Kırıkkale'de enselendi

Türkiye genelinde 11 ayrı suçtan aranan firari şüpheli, Balışeyh’de yakalandı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:37
11 ayrı suçtan aranan şüpheli Kırıkkale'de enselendi

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde işlediği 11 suçtan arama kararı çıkarılan firari İsmail Y. için operasyon başlatıldı.

Bir ihbarı değerlendiren Balışeyh İlçe Emniyet Amirliği polis ekipleri, şüpheli İsmail Y.’yi takibe aldı. Özel otomobiliyle Sulakyurt yolunda durdurulan şahıs polis ekiplerinin başarılı çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Hırsızlık, yağmalama ve mala zarar verme gibi 11 ayrı suçtan aranması bulunan İsmail Y., sağlık kontrolü ve İlçe Emniyet Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından Sivas İl Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Kaynak: İHA

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:37
  1. Türkiye
  2. Emniyet Müdürlüğü
  3. Sivas
  4. Kırıkkale
  5. Balışeyh

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  • Ahmet Ahmet 1 sa önce
    Önemli değil zaten af geliyor yaptığı kendisine kar kalacak.
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