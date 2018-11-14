0553 313 94 23

11 aylık bebeğini alevler içinde bıraktı! Kendini böyle savundu

Adana'da kendisini polise ihbar eden annesinin evini ateşe vererek 11 aylık bebeğini yaraladığı iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 16:42
11 aylık bebeğini alevler içinde bıraktı! Kendini böyle savundu

5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Çağlar Aslan, sanığın annesi Ayşe Alpşar ile tarafların avukatları katıldı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık Çağlar Aslan, şunları söyledi:

"Olay günü, cezaevinden, oğlum E.A'nın hasta olduğunun söylenmesi üzerine firar ettim. Annem ile eşim tartışıyordu. Annem, eşime, 'Senin yüzünden cezaevinden kaçtı. Neden çocuğun hasta olduğunu söyledin' dedi. Uyumuşum. Uyandığımda evde yangının çıktığını, her tarafı dumanın kapladığını gördüm. Çocuğumu alarak evden çıktım. Annem cezaevine girmem, uyuşturucuyu bırakmam için bana iftira atmıştır. Ben annemden para istemedim."

'Evim nasıl yandı bilmiyorum'

Anne Ayşe Alpşar da oğlundan şikayetçi olmadığını belirterek, "Gelinim, cezaevine gittiğinde çocuğun hasta olduğunu söylemiş. Oğlum da sabaha karşı firar edip eve geldi. Oğluma 'Cezaevine geri git' dedim. Gitmek istemeyince kendisini polise ihbar edeceğimi söyleyip evden çıktım. Parka gidip polise ihbarda bulundum. Daha sonra polisler beni arayıp evimin yandığını söyledi. Evim nasıl yandı bilmiyorum. Oğlum benden para istemedi." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanığın "Yağma, yaralama ve mala zarar verme" suçlarından 22 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanığın avukatı, mütalaaya katılmadığını belirterek, esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak için süre istedi.

Çağlar Aslan'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, sanığın cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh ve Sihir Hastalıkları Hastanesine sevk edilerek, rapor aldırılması için duruşmayı erteledi.

Sanık Aslan, 11 Haziran'da, cezaevinden firar edip Yeşilyurt Mahallesi'ndeki annesi Ayşe Alpşar'ın evine gitmiş, yaşanan tartışma sonrası evi ateşe vererek, 11 aylık bebeğinin yaralanmasına neden olmuştu.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 16:42
  1. Adana
  2. ADANA
  3. annesinin evini yakan firari

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı!
    1. Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 4..
    2. Çamaşır makinesine bir kaşık karabiber..
    3. Nurdağı’nda orman yangını çıktı
    4. 4 soru 4 cevap
    5. Sızdırıldı! WhatsApp'a 2 yeni özellik..
    6. Malatya'da bomba yüklü araçla..
    7. Orkide dirençlidir, yeter ki bakmasını..
    8. Kocaeli'de kamyon alev aldı,..
    9. Yunanistan göçmenleri demir çubukla..
    10. Bursa'da bebeğin yemek borusuna kaçan..
    11. CHP'den Mansur Yavaş'a rozet yanıtı
    12. Af ne zaman çıkacak?
    13. Abdurrahim Albayrak: Vagner Love'u..
    14. Fransa'dan Amerika'ya sert cevap!
    15. Hamas'tan ABD'ye sert tepki!
    16. İsrail'den Avigdor Liberman..
    17. Terör örgütü PKK'ya yardımda bulunan 6..
    18. Katil İsrail askerleri Filistinli..
    19. Çocuğunuzda bu durumları fark..
    20. KYK burs ücretleri ne zaman ödenmeye..
    Kadir Mısıroğlu'ndan, Ali Erbaş'ın ziyaretine dair açıklama
    Kadir Mısıroğlu'ndan, Ali Erbaş'ın ziyaretine dair açıklama
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı
    Cami imamı, başkan adaylığını Cuma vaazında duyurdu! Sosyal medyadan tepki yağmuru
    Cami imamı, başkan adaylığını Cuma vaazında duyurdu! Sosyal medyadan tepki yağmuru
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama

    Günün Karikatürü

    14 Kasım 2018
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi
    İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş
    İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş