Koronavirüs salgını sebebiyle öğrenciler uzun süredir okullarına hasret kaldı. Milyonlarca öğrenci 20 Kasım’dan sonra yalnızca uzaktan eğitime katıldı. 25 Ocak Pazartesi ise yarıyıl tatili başladı. 15 Şubat’ta ise 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci yarıyılı başlayacak. Milyonlarca kişi liselerde yüz yüze eğitime ne zaman geçileceğini merak ediyor. 10. ve 11. sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?

10.sınıflar ne zaman okula gidecek? 11. sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?

15 Şubat’ta yalnızca köy okulları yüz yüze eğitime başlayacak. Köy okullarında tüm sınıflar açılacak ve tam zamanlı eğitim başlayacak. Diğer öğrenciler ise uzaktan eğitime 15 Şubat’ta başlayacak. 1 Mart’ta ise ilkokullar, 8. ve 12.sınıflar okullarına dönecek. 10. Ve 11. Sınıfların okullarına döneceği tarih ise henüz belli değil.

Milli Eğitim Ziya Selçuk, “Salgının seyri nedeniyle tüm sınıfların aynı anda ve tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime geçmesi kısa vadede mümkün görünmüyor” açıklamasında bulundu.