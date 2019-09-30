10.duruşma! Şarlatan Oktar ve 13 tepe yöneticisi var Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davanın 10. duruşması başladı.

Adnan Oktar organize suç örgütü davasında 10. duruşmaya gelindi. Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davanın 10. duruşması başladı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salondaki duruşmaya, aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 162 tutuklu sanık ile avukatları katıldı. Duruşmada, 10 tutuksuz sanık da hazır bulundu. Tutuklu sanıkların savunmasının alınmasıyla duruşma devam ediyor. Askeri casusluktan, tacize onlarca kalemde suç İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianamede, sanıkların haricinde 26 kişi mağdur, aralarında eski emniyet müdürü Adil Serdar Saçan'ın da bulunduğu 99 kişi ise müşteki sıfatıyla yer alıyor. Elebaşı Oktar ile birlikte 13 tepe yönetici var Mağdur ve müştekilerin yanı sıra 23 tanık ve etkin pişmanlıktan yararlanan 25 kişinin beyanlarına yer verilen iddianamede, suç örgütünün kurucu ve yöneticisi olan sanık Adnan Oktar elebaşılığındaki silahlı suç örgütünün biri firari 13 yöneticisi bulunduğu anlatılıyor.

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