108'i avukat 126 kişi hakkında yakalama kararı! İstanbul merkezli FETÖ'nün mahrem yargı organlarına yönelik düzenlenen operasyonda 37 ilde 108'i avukat olmak üzere 126 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

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