108 düzensiz göçmen böyle kurtarıldı...
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 5 ayrı olayda Yunanistan unsurlarınca geri itilen 108 düzensiz göçmeni kurtardı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 5 ayrı olayda Yunanistan unsurlarınca geri itilen 108 düzensiz göçmeni kurtardı.
İzmir, Muğla ve Balıkesir açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türkiye karasularına geri itildiği belirlenen 108 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Muğla'da ülkeyi yasadışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şahıs yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
(İLKHA)