107 yaşındaki Vakkas Ekici dede uzun yaşamın sırrını anlattı

Gaziantep'in Araban ilçesinde yaşayan 107 yaşındaki Vakkas Ekici, uzun ve sağlıklı bir yaşam için doğal ürünler tüketilmesini tevsiye etti.

Araban Cumhuriyet Başsavcısı Sefer Açıkyürek, 10 çocuk ve 40 torun sahibi Vakkas Ekici'yi evinde ziyaret etti.

Ekici'nin Kırsal Akbudak Mahallesi'ndeki evini ziyaretinde asırlık çınarın sorunlarını dinleyen Açıkyürek'e, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Sinan Erşahin de eşlik etti. Hafızasında yer eden özellikle çocukluk ve askerlik anılarından bahseden Ekici, uzun yaşamanın sırlarını da anlattı.

Ekici, hayatı boyunca çalıştığını aktararak "Daha birkaç yıl öncesine kadar hiç boş durmadım. Hava güzel olunca evde oturmam. Kendime ait Antep fıstığı bahçemde çalışır, zamanımın çoğunu burada geçiririm. Çocukluğumdan bu yana bahçemde yetiştirdiğim doğal ürünleri yedim." dedi.

Çok ciddi bir rahatsızlık geçirmediğini belirten Vakkas Ekici, "Soframda daima yoğurt, tereyağ ve bal bulundururum. Uzun yaşamak isteyenlere, doğal ürünler tüketmeyi tavsiye ediyorum. Kendimi bildim bileli sabah kahvaltılarında mutlaka yoğurt ve baldan oluşan bir karışım tüketiyorum. Allah'a çok şükür, bütün ihtiyaçlarımı kendim giderebiliyorum." diye konuştu.

Başsavcı Açıkyürek ise yaşlıların dua kapısı olduğunu ifade ederek, "Onları sık sık ziyaret edip dualarını almalıyız. Onlara en iyi şekilde bakmakla mükellefiz. Yaşlıların olduğu yerde bereket vardır. Rabbim bizlere onlara layıkıyla hizmet etmeyi ve dualarını almayı nasip eder inşallah." şeklinde konuştu.

Açıkyürek, herkesin yaşlanacağını dile getirerek bugünden gençliğin kıymetini bilip yaşlılara gereken önemin verilmesi gerektiğini kaydetti.