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Yerel 106 yaşındaki kadın bahçede ölü bulundu
Yerel

106 yaşındaki kadın bahçede ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2024-06-12 20:38:00 -
106 yaşındaki kadın bahçede ölü bulundu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 106 yaşındaki yaşlı kadın evinin bahçesinde ölü bulundu.

Olay, Atatürk Mahallesi Sağlık Sokak'ta meydana geldi. Şaziye Demiralp (106) isimli kadını bahçede hareketsiz bir şekilde yatan gören komşuları durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Demiralp'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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