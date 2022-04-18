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Gündem 105 yaşındaki bu nine, muhalefeti kudurtacak
Gündem

105 yaşındaki bu nine, muhalefeti kudurtacak

Erzurum'da yaşayan 105 yaşındaki Yaldız Nine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua ederken, 'Hızır yoldaşı, mevlam arkadaşı olsun' dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 14:25:00 -
105 yaşındaki bu nine, muhalefeti kudurtacak

Erzurum'da yaşayan 105 yaşındaki nine Yaldız Elagöz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarının iletildiği Yaldız Nine, yaptığı dua ile bir yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgisini ve muhabbetini gösterirken diğer yandan da herkesi duygulandırdı.

"Hızır yoldaşı, mevlam arkadaşı olsun"

Çoluk-çocuk, yaşlı-genç, kadın-erkek hemen her kesimden sıklıkla dua alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Yaldız Nine'nin yaptığı dua şöyle:

“Yerde karıncalar, havada kuşlar, mağripler, meşripler, ehl-i dinler, ehl-i İslamlar, gaziler, şehitler, müridler, evliyalar, enbiyalar, bütün mahlukatlar Tayyip’e yardım etsin. Hızır yoldaşı olsun. Mevlam arkadaşı olsun, hangi dağdan aşarsa yolu açık olsun.

"Ona bir daha kazandırsın, iki de kazandırsın"

Allah hepinize mutlu günler versin, ona da bir daha kazandırsın, iki de kazandırsın. Allah oğlunu, uşağını gazadan beladan, şeytan şerrinden, esvaplı şerrinden, münafık şerrinden emin ede. Allah kötü insanların şerrinden emin ede”.

 

 

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