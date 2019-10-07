105 düzensiz göçmen yakalandı Çanakkale’de, Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botlarla geçmeye çalışan 105 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahilinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botlarla geçmeye çalışan 105 düzensiz göçmen yakalandı. Ege Denizi'nde yasa dışı geçişleri önlemek için devriye görevini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kadırga Burnu açıklarında 3 operasyon düzenledi. Yakalanan Afganistan uyruklu 105 düzensiz göçmen, Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirildi. Bu kişiler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.