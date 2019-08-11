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104 yaşındaki Mustafa dede gençlere taş çıkartıyor

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, 7 çocuk 70 torun sahibi 104 yaşındaki Mustafa Boğaz, odun kesiyor, boya yapıyor, ot taşıyor, tarla işleri dahil her işini kendisi görüyor

11 Ağustos 2019 Pazar 14:43
104 yaşındaki Mustafa dede gençlere taş çıkartıyor

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan 104 yaşındaki Mustafa Boğaz, çalışkanlığıyla gençlere taş çıkartıyor.

Kuzuluk Mahallesi'nde oturan 7 çocuk 70 torun sahibi Mustafa dede, odun kesiyor, boya yapıyor, ot taşıyor, tarla işleri dahil her işini kendisi görüyor.

Mustafa Boğaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genç kalmanın sırrını arı gibi çalışamaya, yoğurt ve bala borçlu olduğunu söyledi.

Doğal ve sağlıklı beslenmenin önemine değinen Boğaz, her gün bir kaşık balla süt içtiğini, tereyağı ve süt ürünlerini de bolca tükettiğini dile getirdi.

Gençlik yıllarında bahçe ve tarla işlerinde çalışarak dinç kaldığını ifade eden Boğaz, "Tarlamızı, bahçemizi ekip biçerdik ve çalışırdık. Beslenmeme dikkat ederim, her gün bal yerim. Tereyağı, süt ürünleri yerim. Sağlıklı olmamda en önemli etken de bu olmuştur." dedi.

Sabahları kalktığında tarlaya giderek çalıştığını, odun kestiğini, ot topladığını anlatan Boğaz, "Allah'a şükür 104 yaşına geldim, namazımı kılıyorum, orucumu tutuyorum. Hatta bana 'oruç falan tutma, dayanamazsın' dediler ama ben orucumu da tutuyorum, namazımı da kılıyorum." diye konuştu.

Mustafa dedenin gelini Fatma Boğaz da babalarının 104 yaşında olmasına rağmen kendi ihtiyaçlarını görebildiğini söyledi.

Fatma Boğaz, "Sabahları kahvaltıda süt, yoğurt, bal yiyor, kendisine de iyi bakıyor. Bizimle birlikte kalkıyor. Sabah kalkar camiye gider biraz yol yürür, daha sonra tarlaları gezer ve yapılacak işler varsa yapar. Bazen bizim yapacağımız işleri bile yapıyor kendisi." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 14:43
  1. Akyazı
  2. Mustafa dede
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