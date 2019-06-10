10.06.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...10 Haziran 2019 Pazartesi 06:59
VAHYİN DİLİNDEN:
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ
"Ve "Ey günahkârlar! Siz bugün şöyle ayrılın!" (denir)."
Bu sözle ilgili belli başlı yorumlar şöyledir: İyi kişilerden ayrılın; tek başınıza durun; müminlerin arasına karışmayın; her türlü güzellikten mahrum kalın; her bir inkârcı grup ayrı ayrı dursun (Şevkânî, IV, 431-432).
Müminlere söylenen güzel ve iltifatkâr söze mukabil günahkârlara da bu şekilde hitap edileceği, böylece 54. âyette belirtildiği üzere herkesin dünyada yaptıklarına göre muamele göreceği anlaşılmaktadır.
(Yasin Suresi, âyet:59)
Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 506
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
“İman bakımından müminlerin en kâmilleri, ahlakı en güzel olanlardır.
Sizin en hayırlınız ise ailesine karşı en iyi davrananlarınızdır.”
(Tirmizi, Rada’, 11)
YORUM YAZ