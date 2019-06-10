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10.06.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

10 Haziran 2019 Pazartesi 06:59
10.06.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ 

 "Ve "Ey günahkârlar! Siz bugün şöyle ayrılın!" (denir)."

Bu sözle ilgili belli başlı yorumlar şöyledir: İyi kişilerden ayrılın; tek başınıza durun; müminlerin arasına karışmayın; her türlü güzellikten mahrum kalın; her bir inkârcı grup ayrı ayrı dursun (Şevkânî, IV, 431-432).

Müminlere söylenen güzel ve iltifatkâr söze mukabil günahkârlara da bu şekilde hitap edileceği, böylece 54. âyette belirtildiği üzere herkesin dünyada yaptıklarına göre muamele göreceği anlaşılmaktadır.

(Yasin Suresi, âyet:59)     

 Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 506

         

 

ALLAH RASULÜ'NDEN   (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

“İman bakımından müminlerin en kâmilleri, ahlakı en güzel olanlardır. 

 Sizin en hayırlınız ise ailesine karşı en iyi davrananlarınızdır.”

(Tirmizi, Rada’, 11)
 
 

 

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 06:59
  1. 10.06.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. yasin 59
  3. Günahkarlar
  4. güzel ahlak
  5. aileye iyi davranmak
  6. hayırlı

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