10.04.2019 Günün âyet ve hadisi

"Size zor geldiği halde savaş üzerinize farz kılındı.

Hakkınızda hayırlı olduğu halde bir şeyden hoşlanmamış olabilirsiniz.

Sizin için kötü olduğu halde bir şeyden hoşlanmış da olabilirsiniz.

Yalnız Allah bilir, siz ise bilemezsiniz."



