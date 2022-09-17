1000 Yılın İslam Fıkhı Eseri El-Mebsut, 5. Baskısı ile bayilerdeki yerini aldı

Kitabu’l-Mebsut, güvenilir görüşlere bağlı kalınarak el-Kafi üzerine yapılmış bir şerhtir. Es-Serahsî, “talebeyi bıktırmayacak ölçüde”, “sağlam ve sünnete dayanan açıklamalarla” eserini meydana getirmiştir. Ancak el-Mebsut, sadece el-Kafi’nin şerhi değildir. Yazar (rh.a.)’ın yaptığı açıklamalar, sanki bizzat İmam Muhammed eş-Şeybani (rh.a.)’nin eserlerine şerh yaptığını göstermektedir.

El-Mebsut, İslam Hukukunda, yer verdiği bütün görüşler hakkında tarafsız ve sistemli bir analiz yapan ilk eserdir. Müctehitlerin görüşlerini, dayandırdıkları delillerin senetlerini ve bunlardan hüküm çıkarırken kullandıkları mantığı, karşı görüş sahiplerinin fikirlerine de yer vererek bir arada gösterir. Hanefi mezhebinde genellikle Ebû Hanife (rh.a.)’nin görüşlerinin mantığını ve dayandığı delilleri ortaya koyarsa da bazı meselelerde kendi görüşlerine yer verdiği de görülmektedir.

“Neden mezhepler var?” sorusunun cevabı, eserdeki açıklamalarda yer almaktadır. Ayrıca Ehl-i Sünnet âlimlerinin bilimsel açıklamaları ve İmam Serahsi’nin kişisel görüşleri sayesinde, günümüzde ortaya atılan ilginç fikirlerin durumu, sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmektedir.

Mebsut eserinin 5. baskısına; Gümüşev Yayıncılık’ın resmi web sitesi ve Türkiye Diyanet Vakfı Kitabevleri başta olmak üzere pek çok dağıtıcı ve kitabevinden ulaşılabiliyor.