  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi 1000 TL pandemi yardımına nasıl başvurulur?
Ekonomi

1000 TL pandemi yardımına nasıl başvurulur?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koronavirüs salgını sebebiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1000 TL sosyal yardım parası verilmekte. Pandemi sosyal desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar nasıl başvuru yapacaklarını araştırıyorlar. Peki, 1000 TL pandemi yardımına nasıl başvurulur?

Yeniakit Publisher
2020-12-23 00:37:00 -
1000 TL pandemi yardımına nasıl başvurulur?

1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? 3.faz 1000 TL pandemi sosyal yardım parası başvuru sonuçları sorgulama ekranı

1000 TL pandemi yardımına nasıl başvurulur?

E Devlet ile 1000 TL sosyal yardım başvurusu en çok araştırılan konular arasında yerini alıyor. Koronavirüs salgını süresince ekonomik etkileri en aza indirmek amacıyla yapılan bu uygulama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 1000 TL sosyal yardım ödemeleriyle ilgili "Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan kesime, 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapacağız" dedi.

E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Başvurusu için;

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma

günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
BAE'den Türkiye kararı
Ekonomi

BAE'den Türkiye kararı

BAE, Türkiye'ye yönelik bir süredir askıya aldığı uçuşları Ocak 2021 itibariyle tekrar başlatma kararı aldı.
Bakan duyurdu! Bir devir sona eriyor
Teknoloji

Bakan duyurdu! Bir devir sona eriyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türk mühendislerince geliştirilen ve fiziksel SIM kartın yerine kullanılacak olan eSIM 202..
Aktivist böyle seslendi: Erdoğan bizim de liderimizdir
Gündem

Aktivist böyle seslendi: Erdoğan bizim de liderimizdir

Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğu için Batılıların hedefi haline geldiğini söyleyen Yemenli aktivist Esaat El Şarii, "Erdoğan tüm Müslümanla..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay