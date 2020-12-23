1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? 3.faz 1000 TL pandemi sosyal yardım parası başvuru sonuçları sorgulama ekranı

1000 TL pandemi yardımına nasıl başvurulur?

E Devlet ile 1000 TL sosyal yardım başvurusu en çok araştırılan konular arasında yerini alıyor. Koronavirüs salgını süresince ekonomik etkileri en aza indirmek amacıyla yapılan bu uygulama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 1000 TL sosyal yardım ödemeleriyle ilgili "Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan kesime, 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapacağız" dedi.

E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Başvurusu için;

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma

günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

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