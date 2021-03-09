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Eğitim 1000 Okul Projesi’ndeki okulların tamamına laboratuvar kuruluyor
Eğitim

1000 Okul Projesi’ndeki okulların tamamına laboratuvar kuruluyor

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi’ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 10:14:00 -
1000 Okul Projesi’ndeki okulların tamamına laboratuvar kuruluyor

Projenin hedeflerinden birinin de 1000 okula kütüphane kurulması olduğunu hatırlatan Özer, “1000 okula 1000 kütüphane kurulması hedefine mart itibarıyla ulaştık. Bir diğer hedefimiz de bu okulların tamamında fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarı kurmaktı. Bu laboratuvarları eksik olan okullarımızın tamamına da fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarı kuruyoruz. Gerekli ödeneklerimiz tahsis edildi. Bir ay içerisinde bu eksiklik de tamamlanmış olacak. Böylece 1000 okulumuza ‘1000 kütüphane ve 1000 laboratuvar’ kurma hedefine ulaşmış olacağız” dedi.

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