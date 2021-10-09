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Ekonomi 1000 market için düğmeye bastı
Ekonomi

1000 market için düğmeye bastı

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayram Ali Yıldırım, yıl sonuna kadar Türkiye genelinde 700 markete ulaşacaklarını belirterek, “Cumhurbaşkanımızın 1000 mağaza hedefine ise 2022’nin ilk 6 ayında çok rahatlıkla ulaşacağız” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-09 11:13:00 -
1000 market için düğmeye bastı

Yıldırım, Tarım Kredi Kooperatiflerinin çiftçilere ayni ve nakdi olarak destek sağladığını hatırlattı. Tarım Kredi marketler açıldıktan sonra çiftçilerden alınan ürünleri sağlıklı bir şekilde tüketicilere sunduklarının altını çizen Yıldırım, Bu marketlerde yaklaşık 600 çeşit Tarım Kredi markalı ürün yer aldığını vurguladı. Yıldırım, söz konusu marketlerde satışa sunulan birçok ürünün Tarım Kredi fabrikalarında üretildiğine dikkati çekerek, “Bazı ürünleri de piyasada fazla kapasitesi olan fabrikalarda ürettiriyoruz ama reçetesini biz veriyoruz” ifadesini kullandı.

“60 ilde olacağız”

Tarım Kredi Marketçilik olarak 5 yıllık strateji planı hazırladıklarına işaret eden Yıldırım, “Hazırladığımız bu plan doğrultusunda gidiyoruz. Bu sene başında Cumhurbaşkanımız bize 500 market hedefi vermişti, biz o hedefe ulaştık. Yıl sonuna kadar 700 markete çıkacağız. Cumhurbaşkanımızın 1000 mağaza hedefine ise 2022’nin ilk 6 ayında çok rahatlıkla ulaşacağız. Türkiye genelinde 12 lojistik merkezimiz var, bunlar sayesinde birçok ilde mağaza açtık. 2022’nin ilk 6 ayından itibaren Türkiye geneline yaygın 12 lojistik merkezinde 81 il ve potansiyel ilçelerin tamamında yaygınlaşmaya devam edeceğiz. Şu an 47 ilde varız. Yıl sonuna kadar yaklaşık 60 ilde olacağız” diye konuştu.

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Yorumlar

Dallı

DA FİYATLAR AÇILAN MAĞAZALARDA ÖYLE YÜZDE BEŞ DE UCUZ EĞİL.80 TL ZEYTİNYAĞI OLUR MU.HELE GENDİ ÜRÜN GÜBRELERİ.
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