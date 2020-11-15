1000 lira yardım başvurusu| Kimler 1000 lira yardım alabilir?
Pandemi yardım başvuru sorgulama ekranı | Koronavirüs salgınında vatandaşların ekonomik sorunlar yaşamaması için devlet ihtiyaç sahibi ailelere destek oluyor. 1 ve 2. faz yardımlarında vatandaşların başvuru yapması beklenmemiş, hali hazırda sosyal yardım alanlara 1000’er lira ödeme yapılmıştı. 3. faz başvuruları ise halen devam ediyor. Vatandaşlar pandemi sosyal yardım başvurusunu nasıl yapabileceklerini araştırıyor. Peki, 1000 lira yardım başvurusu kimler yapabilir? | 1000 lira yardım başvuru ekranı | Kimler 1000 lira yardım alabilir?
1000 lira yardım başvurusu | Koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik güçlük yaşayanlara devlet yardım elini uzatıyor. İhtiyaç sahibi ailelere 1000’er liralık yardım yapıldı. 3. faz pandemi yardımı başvuruları ise sürüyor. Peki, kimler 1000 lira yardım başvurusunda bulunabilir?
1000 lira yardım başvurusu| Kimler 1000 lira yardım alabilir?
1000 lira pandemi sosyal destek başvurusunda bulunmak isteyenler hangi adımları takip etmeleri gerektiğini araştırıyor. Sosyal destek başvuruları e devlet üzerinden yapılıyor. Ancak başvuru yapan her vatandaşa yardım verilmiyor. Faz 1 ve Faz 2’de ödeme alanlara 3. faz ödemesi yapılmıyor. Kamu işçileri, memurlar, emekliler, işsizlik maaşı alanlar ve Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalananlara da 1.000 TL yardım parası ödenmiyor.
Pandemi sosyal destek başvuruları ise TC kimlik numarası son hanesine göre belirli günlerde yapılıyor.
TC kimlik numarasının son hanesi 0 olanlar-Pazartesi
TC kimlik numarasının son hanesi 2 olanlar-Salı
Tc kimlik numarasının son hanesi 4 olanlar-Çarşamba
TC kimlik numarasının son hanesi 6 olanlar-Perşembe
TC kimlik numarasının son hanesi 8 olanlar-Cuma başvuru yapabilir.
Hafta sonu ise bir sınırlama yok; şartları uyan vatandaşlar başvuru yapabilir.
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