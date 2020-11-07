  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi 1000 lira sosyal yardım başvuru | Pandemi yardımı başvuru yap
Ekonomi

1000 lira sosyal yardım başvuru | Pandemi yardımı başvuru yap

Pandemi yardımı başvuru ekranı | Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için devlet çalışanlara, işverenlere ve maddi sıkıntılar yaşayan vatandaşlara destek sağlamaya başladı. Pandemi sosyal desteği ismi altında ihtiyaç sahiplerine 1000’er lira ödeme yapılıyor. Henüz başvuru yapmayan ve 1000 lira ödeme alamayanlar pandemi yardımı başvurularının bitip bitmediğini merak ediyor. Pandemi sosyal yardım başvuruları nasıl yapıyor? | 1000 lira yardım başvurusu | Kimler 1000 lira yardım alabilir? | 1000 lira yardım başvuru ekranı

Yeniakit Publisher
2020-11-07 15:17:00 -
1000 lira sosyal yardım başvuru | Pandemi yardımı başvuru yap

1000 lira yardım başvuru ekranı | Koronoavirüs saygını sebebiyle tüm dünya ekonomik açıdan büyük güçlükler yaşıyor. Ülkemizde ise devlet ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatıyor. Pandemi sebebiyle ihtiyaç sahibi ailelere 1000’er lira yardım yapılıyor. Pandemi yardımlarının 1. ve 2. faz ödemeleri sosyal yardım alan hali hazırda sistemde kayıtlı kişilere yapıldı. Faz 3 ödemeleri için başvurular e devletten alınmaya devam ediyor. Peki, 1000 lira pandemi yardımı nereden nasıl alınır?

1000 lira sosyal yardım başvuru | Pandemi yardımı başvuru yap

Pandemi desteği almak isteyen vatandaşlar e devlet sistemi üzerinden başvuru yapabiliyor. Başvuru yapıldıktan sonra çeşitli incelemeler yapılıyor. Uygun görülen kişilere 1000’er liralık ödeme yapılıyor. E devlet üzerinden faz 3 başvurusu yapmak isteyenler TC kimlik numaralarının son hanelerine uygun günlerde işlem yapmalı. İşte, pandemi destek başvurusu yapabileceğiniz günler:

TC kimlik numarasının son hanesi 0 olanlar-Pazartesi

TC kimlik numarasının son hanesi 2 olanlar-Salı

Tc kimlik numarasının son hanesi 4 olanlar-Çarşamba

TC kimlik numarasının son hanesi 6 olanlar-Perşembe

TC kimlik numarasının son hanesi 8 olanlar-Cuma başvuru yapabilir.

Hafta sonu ise bir sınırlama yok; şartları uyan vatandaşlar başvuru yapabilir.

Pandemi sosyal yardımından kimler yararlanabilir? | Devlet kimlere 1000 lira ödeme yapıyor?

E devlet üzerinden pandemi sosyal destek parası başvurusunda bulunmak isteyenler hangi şartların arandığını araştırıyor. Faz 1 ve Faz 2’de ödeme alanlara 3. faz ödemesi yapılmıyor. Kamu işçileri, memurlar, emekliler, işsizlik maaşı alanlar ve Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalananlara da 1.000 TL yardım parası ödenmiyor.

PANDEMİ YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İzmir'de binaları hasarlı olanlara kira yardımı ne zaman yapılacak?
İzmir'de binaları hasarlı olanlara kira yardımı ne zaman yapılacak?

Gündem

İzmir'de binaları hasarlı olanlara kira yardımı ne zaman yapılacak?

Asgari ücret zammı belli oldu mu? | Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?
Asgari ücret zammı belli oldu mu? | Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

Ekonomi

Asgari ücret zammı belli oldu mu? | Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CNN Türk'ten 'özür' açıklaması
Medya

CNN Türk'ten 'özür' açıklaması

CNN Türk, Hande Fırat'ın moderatörlüğünü yaptığı 'Gece Görüşü' isimli programda Hürriyet Gazetesi ABD muhabiri Razi Canikligil'in Gazeteci Z..
Bilim insanları duyurdu! Aspirin koronavirüsü bitiriyor mu?
Korona Virüs

Bilim insanları duyurdu! Aspirin koronavirüsü bitiriyor mu?

İngiliz bilim insanlarının dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse ilişkin açıklamaları dünya gündemine bomba gibi düştü...
Telefonla konuşurken ağzından kaçırdı! Sağlık çalışanının otobüsteki koronavirüs sözleri ortalığı birbirine kattı
Gündem

Telefonla konuşurken ağzından kaçırdı! Sağlık çalışanının otobüsteki koronavirüs sözleri ortalığı birbirine kattı

Ankara'da bir belediye otobüsünde yolculuk eden sağlık çalışanı olduğu öğrenilen kadın yolcunun telefonda konuştuğu kişiye Kovid-19 testinin..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay