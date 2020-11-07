1000 lira yardım başvuru ekranı | Koronoavirüs saygını sebebiyle tüm dünya ekonomik açıdan büyük güçlükler yaşıyor. Ülkemizde ise devlet ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatıyor. Pandemi sebebiyle ihtiyaç sahibi ailelere 1000’er lira yardım yapılıyor. Pandemi yardımlarının 1. ve 2. faz ödemeleri sosyal yardım alan hali hazırda sistemde kayıtlı kişilere yapıldı. Faz 3 ödemeleri için başvurular e devletten alınmaya devam ediyor. Peki, 1000 lira pandemi yardımı nereden nasıl alınır?

1000 lira sosyal yardım başvuru | Pandemi yardımı başvuru yap

Pandemi desteği almak isteyen vatandaşlar e devlet sistemi üzerinden başvuru yapabiliyor. Başvuru yapıldıktan sonra çeşitli incelemeler yapılıyor. Uygun görülen kişilere 1000’er liralık ödeme yapılıyor. E devlet üzerinden faz 3 başvurusu yapmak isteyenler TC kimlik numaralarının son hanelerine uygun günlerde işlem yapmalı. İşte, pandemi destek başvurusu yapabileceğiniz günler:

TC kimlik numarasının son hanesi 0 olanlar-Pazartesi

TC kimlik numarasının son hanesi 2 olanlar-Salı

Tc kimlik numarasının son hanesi 4 olanlar-Çarşamba

TC kimlik numarasının son hanesi 6 olanlar-Perşembe

TC kimlik numarasının son hanesi 8 olanlar-Cuma başvuru yapabilir.

Hafta sonu ise bir sınırlama yok; şartları uyan vatandaşlar başvuru yapabilir.

Pandemi sosyal yardımından kimler yararlanabilir? | Devlet kimlere 1000 lira ödeme yapıyor?

E devlet üzerinden pandemi sosyal destek parası başvurusunda bulunmak isteyenler hangi şartların arandığını araştırıyor. Faz 1 ve Faz 2’de ödeme alanlara 3. faz ödemesi yapılmıyor. Kamu işçileri, memurlar, emekliler, işsizlik maaşı alanlar ve Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalananlara da 1.000 TL yardım parası ödenmiyor.

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