1000 hakim savcı alımı yapılacak
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Gül, 1000 hakim ve savcı alınacağını söyledi.
Adalet Bakanı Gül, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Adalet Bakanı Gül, 'Yıl sonuna kadar bin hakim ve savcı alacağız.' dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı.
Bakan Gül, yıl sonuna kadar bin hakim ve savcı alınacağını açıkladı.