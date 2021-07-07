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1000 hakim savcı alımı yapılacak
Ekonomi 1000 hakim savcı alımı yapılacak
Ekonomi

1000 hakim savcı alımı yapılacak

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Gül, 1000 hakim ve savcı alınacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 11:25:00 -
1000 hakim savcı alımı yapılacak

Adalet Bakanı Gül, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Adalet Bakanı Gül, 'Yıl sonuna kadar bin hakim ve savcı alacağız.' dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı.

Bakan Gül, yıl sonuna kadar bin hakim ve savcı alınacağını açıkladı.

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