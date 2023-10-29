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Gündem 100 yıl geçti hastalıklı zihniyet değişmedi
Gündem

100 yıl geçti hastalıklı zihniyet değişmedi

Yeniakit Publisher
2023-10-29 14:10:00 -
100 yıl geçti hastalıklı zihniyet değişmedi

Mustafa Kemal’i dogmalaştıran kemalistler, her yıl yaptıkları rezil ayinlerine yine çocukları alet etmekten geri durmadı. Bu kez Antalya Gazipaşa'da, Av. Kemal Akça İlk ve Orta Okulu'nda mide bulandıran görüntüler kaydedildi.

Cumhuriyet kurulalı 100 yıl oldu ve Kemalist zihniyet hala Mustafa Kemal’i ilah gibi görüp tapınmaktan ileri gidemedi!.. Dogmaya karşı çıkan Mustafa Kemal’i dogmalaştıran kemalistler, her yıl yaptıkları rezil ayinlerine yine çocukları alet etmekten geri durmadı.

Bu kez Antalya Gazipaşa'da, Av. Kemal Akça İlk ve Orta Okulu'nda mide bulandıran görüntüler kaydedildi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gösteri yaptırılan çocuklar, Mustafa Kemal’i temsil eden bir çocuğa secde ettirildi!..

Milli bayram kutlamasından ziyade putperest ayinlerine benzeyen görüntüler büyük infiale neden oldu!..

İşte o görüntü:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

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Yorumlar

chp nin altı oku.haşa yüz yıllık chp tapıngacı...

ne de güzel hep chp nin altı oku. hep chp nin altı oku. kıyamete kadar hepimiz chp li mi olmalıyız.hem de eşşekk gibi.....ya da chp li olmayuanların hepsini kesmeli mi...onlara yamaklık edenler istisna. tabi yamaklıkları yardakçılıkları miktarı ve süresince..sonra onlara da ya kırk katır ya da kırk satır.

ayda bre pelvaann pelvaann..

Allah a secde ve rükua karşı çıkarlar... işte şirk. işte küfür. dünyanın üç kuruşluk keyfi uğruan ebedi cehennem azabı. ona da güler geçerler... de azaptan kurtulamazlar.
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