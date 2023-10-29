100 yıl geçti hastalıklı zihniyet değişmedi

Cumhuriyet kurulalı 100 yıl oldu ve Kemalist zihniyet hala Mustafa Kemal’i ilah gibi görüp tapınmaktan ileri gidemedi!.. Dogmaya karşı çıkan Mustafa Kemal’i dogmalaştıran kemalistler, her yıl yaptıkları rezil ayinlerine yine çocukları alet etmekten geri durmadı.

Bu kez Antalya Gazipaşa'da, Av. Kemal Akça İlk ve Orta Okulu'nda mide bulandıran görüntüler kaydedildi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gösteri yaptırılan çocuklar, Mustafa Kemal’i temsil eden bir çocuğa secde ettirildi!..

Milli bayram kutlamasından ziyade putperest ayinlerine benzeyen görüntüler büyük infiale neden oldu!..

İşte o görüntü:

ÖNE ÇIKAN VİDEO