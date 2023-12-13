100. Yıl Cumhuriyet Hatıra Ormanı İçin Fidan Dikimi Gerçekleştirildi

Yeşil alan çalışmalarından vazgeçmeyen, yeşili koruyan ve ilçedeki yeşil alanlarını her geçen gün çoğaltan Mamak Belediyesi, 100. Yıl Cumhuriyet Hatıra Ormanı ile çalışmalarını taçlandırdı.

Yeşilbayır Mahallesi’nde oluşturulan 100. Yıl Cumhuriyet Hatıra Ormanı Fidan Dikim töreni büyük bir katılımla geçekleşti. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa 66. Hükümet Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Büyükelçi Serdar Kılıç, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, MHP Mamak İlçe Başkanı Mustafa Canöz, AK Parti ve MHP yönetim kurulu üyeleri, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, çok sayıda büyükelçilik yetkilileri ile birlikte ilçe protokolü, çeşitli okullardan öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tören, Mamak Belediyesi Mehter Takımı’nın gösterisi ve protokol konuşmalarıyla başladı.

66. Hükümet Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar konuşmasına, “6 Şubat Depremi’nde en büyük hasar alan yer Hatay ilimizdi. Hatay’da Samandağ’da, Antakya’da Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Mamak Belediyesi gerçekten büyük destek verdi. Destekleri ile oradaki yaraların sarılmasını önemli katkıda bulundular. Ben katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” diyerek başladı.

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Hulusi Akar, ”Devletimizin bekası için Cumhur ittifakı önemli bir mücadele vermekte. Bu mücadele devam ederken ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için yapmamız gereken faaliyetler var. Bunlardan biri de ağaçlandırma çalışmalarımız. Bunların hepsi insan için. İster terörle mücadele olsun ister kalkınma faaliyetleri olsun hepsi insan öncelikli çalışmalar. 40 yıldır terörle mücadele faaliyetlerimizi masum insanlara, çevreye zarar vermeyecek şekilde tarihimize, atalarımıza, milli ve manevi değerlerimize yakışır şekilde yürüttük. Şu an Gazze’de gördüğümüz gibi alçakça, zalimce değil. Ama zalimler bir gün kaybedecek” diye konuştu.





Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise, “Geleceğe Nefes Cumhuriyete Nefes sloganı ile bugün bu programı icra ediyoruz. Ormanlar sadece ağaç değil; hayattır, sağılıktır, mutluluktur, huzurdur. Yeşilin her tonuyla toprağa hayat, canlılara nefes olacak bu anlamlı çevre seferberliği kapsamında daha yeşil bir vatan için hep beraber seferber oluyoruz. Toprakla buluşturduğumuz bu fidanlar Cumhuriyetimizin 2. Yüzyılına nefes olacak, daha güçlü bir Türkiye için boy verecekler” dedi.

Başkan Murat Köse, “Yeşil doğanın korunması ve çoğaltılması çok önemlidir. 2019 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 11 Kasım’ı Milli Ağaçlandırma günü olarak ilan etmişti. Sanayileşmenin hızının arttırıldığı günümüzde havanın, suyun, toprağın ve doğal güzelliklerin korunması artık daha önemlidir. Bu kapsamda ülkemizin orman sahasını ve ağaç servetini çoğaltmak, erozyon ve toprak kaymasını engelleyici tedbirler almak toprak su ve bitki arasında bozulan dengeyi tekrar oluşturmak, biyolojik çeşitliliği geliştirmek, çevre değerlerini korumak, ağaç ve orman sevgisinin yaygınlaştırılması ile mümkündür“ dedi.

Mamak Belediye Başkanı, belediye faaliyetlerinde yeşilin korunması noktasında hassasiyet gösterdiklerini belirterek “Yeşil belediyecilik anlayışı ile doğanın ve çevrenin korunması, ilçemizdeki yeşil alan miktarını artırma hususunda pek çok projeye imza attık. Yeni parklar ve millet bahçeleriyle, lavanta bahçeleri, meyve ve sebze bahçeleriyle beraber hem ekolojik denge hem de sürdürülebilirlik açısından ilçemize ve ilimize katkı veriyoruz. Mamak Belediyesi olarak hizmet ve eser üretmeye ara vermeden devam ediyoruz. Güzel ilçemizde 4,5 yılda 174 proje ürettik elhamdülillah” diye konuştu.

Başkan Murat Köse sözlerine “Doğaya değer veren vatanına ve halkına da değer verir. Orman varlığını yaşatmak için diktiğimiz her bir fidanın ülkemizin ve dünyamızın geleceğine nefes olmasını diliyorum. Rabbimizden mavi vatanımızın kuşattığı yeşil vatanımızın sonsuza kadar bizlere yurt olmasını temenni ediyorum” diyerek son verdi.





100. Yıl Cumhuriyet Hatıra Ormanı hakkında

11 bin metre kare alanda oluşturulan ormanda 2023 adet fidan dikimi yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı dolayısıyla alan içerisinde 100. yıl yazısı oluşturuldu. Sonsuzluğu ifade eden 495 leylandi ağacı, doğruluğu simgeleyen bin 525 mavi servi ağacı dikildi. Alana dikilen 3 çınar ağacı ise güçlülüğü ve sağlamlığı simgeliyor.