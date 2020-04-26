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Aktüel

100 yaşındaki kadın lokum yerken hayatını kaybetti

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde 100 yaşındaki Fatma Alasırt, yediği lokumun boğazına takılması sonucu hayatını kaybetti.

2020-04-26 12:33:47 -
100 yaşındaki kadın lokum yerken hayatını kaybetti

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde 100 yaşındaki Fatma Alasırt, yediği lokumun boğazına takılması sonucu hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çiçeklidere köyünde yaşayan 100 yaşındaki Fatma Alasırt, akşam saatlerinde lokum yemek istedi. Yediği lokumlardan birinin boğazına takılması sonucu nefes alamayan ve yutkunamayan Fatma Alasırt’ın yakınları yaşlı kadını otomobil ile Kadirli Devlet Hastanesine götürmek istedi. Ancak Fatma Alasırt yolda hayatını kaybetti.


Yediği lokum yüzünden hayatını kaybeden yaşlı kadının cenazesi köyünde toprağa verildi.

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