100 tonluk vinç zeytinliğe yuvarlandı Bursa’nın Gemlik ilçesinde 100 tonluk vinç zeytinliğe yuvarlandı.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde 100 tonluk vinç zeytinliğe yuvarlandı.

Kaza, Gemlik-Haydariye yolu üzerinde meydana geldi. Yalova’nın Armutlu ilçesi Hayriye köyünde yapımı devam eden rüzgar santralinde çalışmak üzere yola çıkan vinç, rampada belirlenemeyen bir sebepten dolayı yolun altında bulunan zeytinliğe uçtu. Vincin sürücüsü kazadan şans eseri yara almadan kurtulurken, iş makinesi kullanılamaz hale geldi. Kaza alanından iş makinesinin çıkartılması için kepçe ile yol açma çalışmalarına başlanıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.