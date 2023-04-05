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Siyaset 100 oy toplayamayacak profesör etiketlilere bakın! Şimdi gelin de AK Parti iktidarda deyin
Siyaset

100 oy toplayamayacak profesör etiketlilere bakın! Şimdi gelin de AK Parti iktidarda deyin

Yeniakit Publisher
2023-04-05 10:56:00 -
100 oy toplayamayacak profesör etiketlilere bakın! Şimdi gelin de AK Parti iktidarda deyin

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Bi bitmediniz gitti!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, daha önce de dile getirdiği, "AK Parti iktidar ama muktedir değil" görüşünü detaylandırdı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

“AK Parti 21 yıldır iktidarda” imiş!

Bunu hatırlatıp makineli tüfek gibi saydırıyorlar..

“Ne istiyorsanız yapıyorsunuz, siz kendinizi muhalefet mi sanıyorsunuz..”
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“Tek adam yönetimindeyiz. Bir kişinin iki dudağı arasından çıkanlar, itirazsız hayata geçiriliyor.”

“AK Parti şaşırdı, ‘Yeter söz milletin’ sloganı ile, 14 Mayıs seçimlerine gidiyor.. Oysa kendisi iktidarda..”

Benzeri çıkışlarla, bir algı operasyonunu sürdürüyorlar..

Bugün hâlâ 12 Eylül darbe anayasasının yürürlükte olduğunu.

Değiştirmek istenildiğinde, CHP’nin ayak sürtmesi sebebi ile değiştirilemediği, 2007, 2010 ve 2017’de olduğu gibi, ancak referandum ile bzı maddelerin değiştirilebildiğini gizliyorlar..

12 Eylül darbesinin başfaili Kenan Evren’in, önce Yargıtay üyeliğine, sonra da Anayasa Mahkemesi üyeliğine getirdiği A. Necdet Sezer’in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından ziyaret edilip, destek aldığını gizliyorlar..

AK Parti için, başörtüyü serbest bırakmak istedi diye kapatma davası açıldığını ve kapatma şeklinde olmasa bile, hazine yardımının kesilmesi şeklinde mahkumiyet kararı aldığını gizliyorlar..

AK Parti, tek başına iktidarda imiş ve 21 yıldır her istediğini yapıyormuş..

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Doğruya Doğru

Devlet daireleri mezhepçi ve muhaliflerle dolu her gün Hükumete küfürler ediyorlar AKP kadrosunu kuramadı CHP gelsin bir gecede tüm candaşlarına makamları peşkeş çeker dürüstlük yaramıyor.

Abuzittin Kızılelma

yaw he he
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