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Dünya 100 milyondan fazla arıyı böyle öldürdüler!
Dünya

100 milyondan fazla arıyı böyle öldürdüler!

Yeniakit Publisher
2023-07-20 10:07:00 -
100 milyondan fazla arıyı böyle öldürdüler!

Brezilya'nın Mato Grosso eyaletinde bir böcek ilacıyla 100 milyondan fazla arı zehirlenerek öldürüldü.

Brezilya'nın Mato Grosso eyaletinde bir böcek ilacıyla 100 milyondan fazla arı zehirlenerek öldürüldü.

Ülkenin batısındaki Mato Grosso eyaletinde bulunan bir çiftlikte milyonlarca arının ölmesini araştırmak amacıyla görevliler inceleme başlattı.

Yapılan incelemelerde 600 kovanda arı öldürücü pestisit fipronil izleri bulundu.

Ülkede mahsullerde kullanılmasına izin verilen Fipronil, arılar üzerindeki toksisitesi nedeniyle yasaklandı.

Milyonlarca arının telef olmasına neden olan çiftlik sahibine 47 bin dolar para cezası uygulandı. (İLKHA)
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