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Medya "100 milyon dolarla rahat geçinirsiniz" sözleri tepki çekmişti! Dilek Sabancı'ya bomba öğüt
Medya

"100 milyon dolarla rahat geçinirsiniz" sözleri tepki çekmişti! Dilek Sabancı'ya bomba öğüt

Melih Altınok, "İnsanın ne kadar parası olsa rahat eder?" sorusuna verdiği, "Bana göre milyar dolarlar değil. Milyon dolarlar da yetebilir veya bazı insanlara 1-2 milyon dolar bile yetebilir. Onun dışında istediği zaman seyahat edebilecek. 50 milyon ile 100 milyon dolarınız olsa rahat rahat yaşarsınız" şeklindeki cevabıyla gündeme oturan Sakıp Sabancı'nın kızı Dilek Sabancı'yı sert bir şekilde eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-08 10:49:00 -
"100 milyon dolarla rahat geçinirsiniz" sözleri tepki çekmişti! Dilek Sabancı'ya bomba öğüt

Melih Altınok, "İnsanın ne kadar parası olsa rahat eder?" sorusuna verdiği, "Bana göre milyar dolarlar değil. Milyon dolarlar da yetebilir veya bazı insanlara 1-2 milyon dolar bile yetebilir. Onun dışında istediği zaman seyahat edebilecek. 50 milyon ile 100 milyon dolarınız olsa rahat rahat yaşarsınız" şeklindeki cevabıyla gündeme oturan Sakıp Sabancı'nın kızı Dilek Sabancı'yı sert bir şekilde eleştirdi. Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

 

"Dilek Sabancı'nın bir röportajında, "İnsanın ne kadar parası olsa rahat eder?" sorusuna verdiği, "Bana göre milyar dolarlar değil. Milyon dolarlar da yetebilir veya bazı insanlara 1-2 milyon dolar bile yetebilir. Onun dışında istediği zaman seyahat edebilecek. 50 milyon ile 100 milyon dolarınız olsa rahat rahat yaşarsınız" şeklindeki cevabı haliyle olay oldu.

Dilek Sabancı ise ne kadar hayırsever olduğunu anlattığı dünkü açıklamasında yanlış anlaşıldığını söylemiş.

Doğru anlaşılmak için daha ne diyeceksiniz Dilek Hanım? Samimi hesabınız ortada. Aklınızdan geçeni söylemişsiniz işte.

Şimdi yapmanız gereken, tepkileri, esprileri ciddiye almak.

Çünkü insanlar adınızı duyunca doğal olarak rahmetli babanız Sakıp Sabancı'yı hatırlıyorlar. Onun böyle bir soruya nasıl cevap vereceğini ya da hiç olmazsa paradan söz etmeyeceğini tahmin edebiliyorlar.

Ağzınızdan çıkanlara şaşırmalarının sebebi bu.

Bence klişe bahanelerle vakit kaybedeceğinize oturup siz de babanız olsaydı nasıl görgülü bir cevap verirdi, bizimle birlikte bir hayal edin."

 

 

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