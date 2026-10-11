100 metreden uçuruma yuvarlanan cipteki 4 kişi yaralandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bolu'nun Çıkınlar Yaylasında 100 metrelik uçuruma yuvarlanan cipte bulunan 4 kişi yaralandı.
Çıkınlar Yaylası'ndan kent merkezi istikametine seyreden E.Y. idaresindeki cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlanan cipin sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Z.Y., Z.K. ve F.K. yaralandı.
Yoldan geçen başka bir sürücünün ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, itfaiye ekiplerince uçurumdan çıkarılarak ambulansa taşındı.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.