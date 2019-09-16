100 kişilik ekiple kaybolan yakınlarını arıyorlar

Batman’da 7 gün önce kaybolan 48 yaşındaki oto galerici M. Salih Tuncer’den haber alınamıyor. Kurşunlanmış halde bulunan bir aracın kaybolan Tuncer’e ait olduğunun ortaya çıkmasının ardından yakınları kendi imkanlarıyla arama çalışmaları başlattı.

9 Eylül tarihinde alacaklarını tahsil etmek üzere evden ayrılan oto galerici M. Salih Tuncer, sırra kadem bastı. Kendisinden haber alamayan Tuncer’in yakınları durumu polise bildirdi. Evli ve 5 çocuk babası Tuncer’in bulunması için yürütülen arama çalışmaları kapsamında Batman’dan 30 kilometre uzaklıkta bulunan çay kenarında aracına ulaşıldı. Kaybolan Tuncer’e ait olan 13 KE 182 plakalı kamyonette yapılan incelemede kan ve kurşun izlerine rastlandı. Kaybolan şahsa ait aracın bulunmasının üzerinden 7 gün geçmesine rağmen olay bir türlü aydınlatılmadı.

Olayın gerçekleştiği gün mobese kameralarına takılan bir şahıs gözaltına alınırken kaybolan Tuncer’in yakınları olayın aydınlatılmasını istedi. Kendi imkanlarıyla yaklaşık 100 kişiden oluşan Tuncer’in yakınları, aracın bulunduğu mevkide arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarının 7’inci gününde de Tuncer’den herhangi bir ize ulaşmayan yakınları, yetkililerden yardım talebinde bulundu.

“Olayın kan davasına dönüşmesini istemiyoruz”

M. Salih Tuncer’in kardeşi Celal Tuncer, bu olayın kan davasına dönüşmesini istemediklerini söyledi. Tuncer, “Ağabeyim galericilik yapıyor. Sağa sola parasını kaptırmış birkaç kişiye bunlarda planlayarak 3 ile 4 kişi bizim düşüncemiz birlik olup ağabeyimi kaçırdılar. Kaybolduğu günün 2 gün sonrası ağabeyimin arabasını kendi imkanlarımızla bulduk. Batman çayı kenarında kurşunlanmış şekilde bulduk ve aracın içerisinde kan izleri bulunmaktaydı. Hemen durumu polise bildirdik polis olay yerine gelerek gerekli kirimi nal incelemeleri yaptı. Bu yapılan incelemelerin ardından 1 kişi gözaltına alındı. Bu gözaltına alınan kişi konuşmuyor yakalanan şüpheli konuşmadığı içinde ağabeyimi öldürülmüş mü? Yoksa bir yere mi saklanılmış, birilerine mi teslim etmiş hiçbir şekilde konuşmuyor. Bizde devletimizden bu olaya bir çözüm bulmasını istiyoruz. Şüpheli olarak alınan kişinin konuşturulmasını istiyoruz. Mağdur durumdayız çıktığımız arazi aramasında 100 kişi bulunmaktadır. Bir haftadır her gün sabahtan akşama kadar akraba ve dostlarımız çıkıp derelerde dağlarda ağabeyimi arıyoruz. Devletimizden yapan kişinin cezaevinden alınıp sorgulanmasını istiyoruz. Tutuklanan kişi konuşmuyor cezaevine gönderiliyor alınan kişi içeride yatsın bende ağabeyimi arayacağım. Bu kadar insana yazık değil mi, ölüyse ölümüzü gömüp biran önce hayatımıza devam edeceğiz. Yoksa bu şekilde olursa kan davasına dönüşür açık ve net söylüyorum yarın başka bir durum olduğunda devlet bana gelip söylemesin neden bunu yaptın. Yakalanan kişinin ceza evinden alınıp sorgulanmasını istiyoruz. Emniyet yetkilileri bana diyor ki kanunlar buraya kadar ben 44 yaşındayım Türkiye’de ilk defa böyle bir şey görüyorum. Arazide arama çalışmalarımızda değil 100 kişi, bin kişide olsak aylarca da arasak bu kırsalda ağabeyimi bulamayabiliriz. Eğitimli köpekler diyorlar jandarma, AFAD diyorlar bu sabah gelmişim jandarma asfalt üzerinden 20 asker ilerliyordu. Ağabeyimin alacakları var kendi parası peşinden giderken ağabeyime böyle yaptılar” diye konuştu.

“Devletin imkanlarından faydalanmak istiyoruz”

Kaybolan M. Salih Tuncer’in akrabası Celal Keleş, devlet yetkililerinden destek beklediklerini söyledi. Keleş, "1 haftadır yakınımız kayıptır aracının bulunduğu yerde arama çalışmaları yapıyoruz ama bulamıyoruz. Yakalanan şahıs konuşmuyor arazi çalışmasında hiçbir şey bulamıyoruz. Devletin imkanlarından faydalanmak istiyoruz bize yardımcı olsunlar. Lütfen bize yardımcı olun, biran önce bu ceset bulunsun ve bu aile bu kadar insan perişan ne uyku uyuyabiliyorlar ne de huzurları vardır. Tek isteğimiz yüksek mercilerden bize yardımcı olmalarını istiyoruz” dedi.

Mehmet Salih Tuncer’in akrabası Mehmet Emin Şahin de yakınlarını aradıklarını söyledi. Şahin, "Arabasında 3 kurşun izi ve kan bulundu. Bununla ilgili araştırmalar yapıldı. Bir tanesi kesinleştirilmiş. Kesinleşen kanıtta kendisinin o kişilerle buraya geldiği ve gezdiğidir. Ama bir türlü itiraf etmiyor. Beraber buraya geldik dolaştık diye itiraf etmiyor kameralarda görülmüş ama kanıt göstermiyor. Mobeseledeki bütün görüntülerde görülüyor ki kendisi amcamın oğluyla dolaşıyor ve beraberler. Kendi imkanlarımızla bizler 6-7 gündür kırsal alanda dolaşıyoruz. Daha yeni bu gün jandarma personelleri gelmişler biz geldikten sonra onlar gidiyordu her tarafı dolamışlar ama biz hep kendi imkanlarımızla dolaşıyoruz akrabalarımızla” şeklinde konuştu.