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100 hastayı öldürmüş! Hemşire seri katil çıktı

Almanya'da bir hemşire 100 hastayı aşırı dozda ilaç vererek öldürmekle suçlandı. Katil hemşirenin mahkemeye çıkması bekleniyor.

30 Ekim 2018 Salı 11:48
100 hastayı öldürmüş! Hemşire seri katil çıktı

Almanya'da 100 hastayı öldürmekle suçlanan eski bir hemşire, bugün ülkenin kuzeyindeki Oldenburg kentinde mahkemeye çıkıyor. 41 yaşındaki hemşirenin cinayetleri iş arkadaşlarını etkilemek için işlediği öne sürülüyor. Hemşirenin kalp yetmezliği ve dolaşım sorunlarına neden olan ilaçlar enjekte ettiği hastalarını daha sonra kurtarmaya çalıştığı belirtiliyor.

İş arkadaşlarını etkilemek için cinayet işlemiş

Niels Högel adlı 41 yaşındaki hemşire, görev yaptığı iki hastanede hastalara aşırı dozda ilaç vermekle suçlanıyor. Högel'in cinayetleri iş arkadaşlarını etkilemek için işlediği öne sürülüyor. Hemşirenin kalp yetmezliği ve dolaşım sorunlarıne neden olan ilaçlar enjekte ettiği hastalarını daha sonra kurtarmaya çalıştığı belirtiliyor.

Müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Högel daha önce bazı hastalarını öldürmekten suçlu bulunarak ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Mayıs'a kadar sürmesi beklenen yeni duruşma, toksikoloji testleri için bazı hastaların mezarlarının açılmasından sonra yapılıyor.

100 hastayı öldürmüş

Högel'in 1995-2005 yılları arasında Oldenburg'da 36, Delmenhorst kentinde de 64 hastayı öldürdüğü öne sürülüyor.

BBC Berlin muhabiri Jenny Hill, ölenlerin yakınlarının Alman sağlık makamlarını, cinayetleri önlemek için hiçbir şey yapmamakla suçladığını aktarıyor.

En büyük seri katillerden biri olacak

Högel'in tüm ölümlerden suçlu bulunması halinde, Almanya'nın savaş sonrası dönemdeki en büyük seri katillerinden biri olarak tarihe geçeceği ifade ediliyor.

"Daha fazla hastayı öldürmüş olabilir''

Alman savcılar, Högel'in başka hastaları da öldürmüş ve bunları yakmış olabileceğini söylüyor. Duruşmayı, ölen hastaların yakınlarının da izlemesi bekleniyor.

130 hastanın mezarı açıldı

Högel, 2005'te Delmenhorst'ta bir hastaya gizlice iğne yaparken yakalanmıştı. Hemşire, cinayete teşebbüs suçundan yedi yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2014'te iki kişiyi daha öldürmek ve iki hastayı da öldürmeye teşebbüsten suçlu bulunarak müebbete mahkum olan Högel, duruşma sırasında 30 hastayı aynı yolla öldürdüğünü itiraf etmişti. Bunun üzerine soruşturma derinleştirildi. 130 hastanın mezarları açılarak cesetlerde testler yapıldı.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 11:48
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