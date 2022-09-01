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Ekonomi 100 dolar çeken kadın gözlerine inanamadı! Hesabına 10.5 milyon dolar yattı
Ekonomi

100 dolar çeken kadın gözlerine inanamadı! Hesabına 10.5 milyon dolar yattı

Avustralya'da bir kadın hesabından 100 dolar çekmek isterken şaşkına uğradı. Sistemsel bir hata ile kadının hesabına 10.5 milyon Avustralya doları yattı.

Yeniakit Publisher
2022-09-01 16:41:00 -
100 dolar çeken kadın gözlerine inanamadı! Hesabına 10.5 milyon dolar yattı

Avustralya'da bir kadın hesabına 100 dolar çekmek istedi. Yaşanan sistemsel hata nedeniyle kadına 10.5 milyon Avustralya doları yattı.

Avustralya'da küçük miktarlarda kripto para yatırımı yapan Thevamanogari Manivel, crypto.com hesabından 100 Avustralya doları çekmek istedi.

Mayıs 2021 yılında para çekme emrini veren kadının hesabına tam 10.5 milyon Avustralya doları yattı.

Söz konusu durumu bildirmeyen kadın, parayı bir başka hesaba transfer etti. Thevamanogari Manivel, kız kardeşine 1.35 milyon dolarlık bir ev aldı.

Aralık 2021'deki şirket incelemesinde yapılan hata anlaşıldı ve crypto.com fazladan ödediği parayı geri almak için harekete geçti.

Şirket aynı zamanda Manivel'den yüzde 10 faiz ve yasal masraflarını da istiyor. Haberlere yansıyan bilgilere göre Manivel, mahkemeye çıkmadı.

Kadının parayı geri verdiği evi sattığı belirtildi. Yine de crypto.com faiz ve ek masraflar için mahkeme yoluna gittiği ifade edildi.

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