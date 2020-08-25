100 bin ziyaretçi ağırlayacak

Türkiye’nin küresel ölçekte en yaygın ve büyük sermaye platformu MÜSİAD, Türkiye’nin en büyük fuar organizatörü TÜYAP ile güçlerini birleştirerek ülke ticaretine önemli bir katkı sunmayı hedefliyor.

Ülkemizin bölgesinde etkin ve global düzeyde saygın bir konumda yer alması adına çalışmalarını sürdüren MÜSİAD, Türk iş dünyasının dünya pazarlarındaki etkinliğinin artırılması amacıyla iki yılda bir düzenlediği MÜSİAD EXPO Fuarını, bu yıl ilk kez TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirecek.

Birçok organizasyona ev sahipliği yapacak

Dört gün boyunca devam edecek fuarla eşzamanlı olarak birçok konferans, panel, ülke sunumları, bölgesel forumlar ve ikili iş görüşmeleri de düzenlenecek. MÜSİAD EXPO Fuarı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Uluslararası İş Forumu- International Business Forum (IBF) programına ev sahipliği yapacak. Başta Ortadoğu ve Afrika Bölgesi olmak üzere, tüm dünyadan saygın iş insanlarının katılımlarıyla düzenlenecek forumda, iş, siyaset ve akademi dünyasının öncü isimleri fikirlerini paylaşacak.

“Müsiad üyelerini fuara katılmaya çağırıyoruz”

MÜSİAD ile TÜYAP iş birliğinde düzenlenecek fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, COVİD-19 pandemisinin de etkisiyle dünyada ekonomik bir durgunluk yaşandığına dikkat çekti. Ekonomi yönetimimizin doğru ve yerinde hamleleriyle pandemi sonrasında Türkiye’nin cazibe merkezi olmasını beklediklerini ifade eden Genel Başkan Kaan, tüm dünyadan yüzlerce iş insanının katılımlarıyla düzenlenecek MÜSİAD EXPO Fuarının bu yönüyle bir kez daha önem kazandığını dile getirdi.

Pandemi sonrası büyük fırsat

Kaan, “MÜSİAD EXPO, imalat, yatırım, ihracat anlayışıyla çalışan, inanmış MÜSİAD üyeleriyle ekonomimizin itici gücü olacak. Bu atılımda MÜSİAD üyelerimizin fuara katılarak Türkiye’nin geleceğinde yer alma fırsatını kaçırmayacaklarına inanıyorum” diye konuştu. MÜSİAD EXPO’nun fikir ve hedeflerini hayata geçirmek isteyen yerli ve yabancı işadamları için bulunmaz bir fırsat olduğunu kaydeden Kaan, pandeminin sona ermesiyle Türkiye’nin dünyanın üretim üssü olacak potansiyel ihracat ilişkilerinin kurulacağına ve fuarın da bu noktada önemli katkılarının olacağına inandığını vurguladı.

18-21 kasım tarihleri arasında

Kaan son olarak “18-21 Kasım 2020 tarihleri arasında, T.C. Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB destekleriyle düzenleyeceğimiz MÜSİAD EXPO 2020 Fuarımıza, şirketlerini büyütmek ve yeni pazarlar bulmak isteyen tüm üyelerimizi ve iş insanlarımızı bekliyoruz” çağrısında bulundu.