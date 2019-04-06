100 bin nafaka mağduru sandığa gidemedi

Eski eşine nafaka ödeyemediği ve bu yüzden biriken nafaka ödemelerinden dolayı, hakkında çıkan tutuklama kararı sebebiyle 31 Mart Yerel Seçimlerinde sandığa gidemeyip oyunu kullanamayan nafaka mağdurları demokratik haklarından da mağdur edildiler. Öte yandan; nafaka sisteminin geliştirilmesi ve sistemdeki sorunların giderilmesi amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı işbirliğinde 10 Ekim’de düzenlenen “Süresiz nafakaya adil süre çalıştayı” ile başlayan çalışmalardan, aradan geçen 6 aya yakın sürede herhangi bir sonuç çıkmadı.

Çalıştaydan sonuç çıkmaması büyük sorun

Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Yöneticileri Mesut Arabul ve İlhan Engincan, konuya ilişkin, “Nafaka hapsi konusunda devam eden 100 bin üzeri icra dosyasının olması seçimlerde oy kullanamayanların hakkının gasp edildiğini göstermektedir. Bu gasp hem yerel seçimlerin sonuçlarını etkilemiş hem de insanların vatandaşlık hakkını kullanamamasına sebep olmuştur. Aile ve Adalet Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen süresiz nafakaya adil süre çalıştayı, kanunun çıkması yerine seçim sonrasına ertelenmesine neden olmuştur. Konunun muhatapları yerine feminist dernekler ve mor çatı üyeleri davet edilerek süreç sulandırılmıştır. ‘Süresiz Nafaka’ ve ‘Çocuk Haczi’ konusunda adil kanun çıkması için konunun muhatabı bizler acil şekilde davet edilmeli, dinlenmelidir. Bizlere danışılmadan çıkacak kanun mağduriyetleri bitirmeyecek, aksine mağduriyetlerin devam etmesini sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Mağdurlar sandığa gidemedi

Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Yöneticileri Mesut Arabul ve İlhan Engincan, “Oy kullanmak vatandaşlık haklarından en önemlisidir. Kişinin hür iradesi ile oy kullanabilmesi devletin sorumluluğundadır. 1 oyun bile etki ettiği seçimlerde nafaka hapsi çıkmış vatandaşların, ‘içeri alınacağım’ korkusundan dolayı oy kullanmaya gidemediği görülmüştür. Oy kullanmaya gidenler de tespit edilip, içeri alınmıştır. Vatandaşın oy kullanma hakkı gasp edilmiştir” şeklinde konuştu.