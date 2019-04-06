0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

100 bin nafaka mağduru sandığa gidemedi

5-10 oyun bile sonuçları belirlediği 31 Mart seçimlerinde, nafaka sorunu çözülemediği için tutuklanma korkusundan 100 bin kişi oy kullanmaya gidemedi. Seçim sonuçları, halkın sorunlarının çözümünde yavaş davranılmasının sonuçlarının ağır olabileceğini ortaya koyarken, Akit’in yayınlarının ne kadar sosyal gerçeklere dayandığını da göstermiş oldu.

06 Nisan 2019 Cumartesi 09:59
100 bin nafaka mağduru sandığa gidemedi

Eski eşine nafaka ödeyemediği ve bu yüzden biriken nafaka ödemelerinden dolayı, hakkında çıkan tutuklama kararı sebebiyle 31 Mart Yerel Seçimlerinde sandığa gidemeyip oyunu kullanamayan nafaka mağdurları demokratik haklarından da mağdur edildiler. Öte yandan; nafaka sisteminin geliştirilmesi ve sistemdeki sorunların giderilmesi amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı işbirliğinde 10 Ekim’de düzenlenen “Süresiz nafakaya adil süre çalıştayı” ile başlayan çalışmalardan, aradan geçen 6 aya yakın sürede herhangi bir sonuç çıkmadı.

Çalıştaydan sonuç çıkmaması büyük sorun

Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Yöneticileri Mesut Arabul ve İlhan Engincan, konuya ilişkin, “Nafaka hapsi konusunda devam eden 100 bin üzeri icra dosyasının olması seçimlerde oy kullanamayanların hakkının gasp edildiğini göstermektedir. Bu gasp hem yerel seçimlerin sonuçlarını etkilemiş hem de insanların vatandaşlık hakkını kullanamamasına sebep olmuştur. Aile ve Adalet Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen süresiz nafakaya adil süre çalıştayı, kanunun çıkması yerine seçim sonrasına ertelenmesine neden olmuştur. Konunun muhatapları yerine feminist dernekler ve mor çatı üyeleri davet edilerek süreç sulandırılmıştır. ‘Süresiz Nafaka’ ve ‘Çocuk Haczi’ konusunda adil kanun çıkması için konunun muhatabı bizler acil şekilde davet edilmeli, dinlenmelidir. Bizlere danışılmadan çıkacak kanun mağduriyetleri bitirmeyecek, aksine mağduriyetlerin devam etmesini sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Mağdurlar sandığa gidemedi

Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Yöneticileri Mesut Arabul ve İlhan Engincan, “Oy kullanmak vatandaşlık haklarından en önemlisidir. Kişinin hür iradesi ile oy kullanabilmesi devletin sorumluluğundadır. 1 oyun bile etki ettiği seçimlerde nafaka hapsi çıkmış vatandaşların, ‘içeri alınacağım’ korkusundan dolayı oy kullanmaya gidemediği görülmüştür. Oy kullanmaya gidenler de tespit edilip, içeri alınmıştır. Vatandaşın oy kullanma hakkı gasp edilmiştir” şeklinde konuştu.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 09:59
  1. nafaka
  2. 31 Mart Yerel Seçimleri
  3. nafaka mağdurları
  4. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  5. Adalet Bakanlığı
  6. Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Yöneticileri Mesut Arabul
  7. İlhan Engincan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bir tuğla da siz koyun…
    1. Bir tuğla da siz koyun…
    2. Otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı
    3. Atletizm Geliştirme Projesi bölge..
    4. CHP’li başkandan gazetecilere ziyaret
    5. Türk Hava Yolları Atatürk..
    6. Ekmeğe de ‘helal’ sertifikası
    7. ‘Genç Şehir’ projesinde başvurular..
    8. Irak Başbakanı Abdülmehdi, Tahran’da
    9. Türk Süsleme Sanatları sergisi..
    10. Kocaeli’de bahar temizliği başladı
    11. Meslek Fabrikası çiçek açtı
    12. Helal ve tayyib ürün arayışlarının..
    13. Hakkari’de 15 günlük yasak
    14. Mahallenin sultanları ’kadın muhtarlar’
    15. Tekirdağ’da demir hırsızına polis..
    16. Prof. Dr. Büyükçelik: “Kanser..
    17. Başakşehir ve Konyaspor, Süper Lig’de..
    18. Trabzonspor’da, Nwakaeme seriye bağladı
    19. Gratis, Türkiye’de 600 mağazaya ulaştı
    20. Muhtarlığı bir oyla kazandı, oturduğu..
    21. Çorum'da feci kaza! Araç şarampole..
    22. Muhtar Eren’den bir kişiye teşekkür..
    23. Quick Sigorta acenteleriyle Afyon'da..
    24. HDP’li Diyarbakır Büyükşehir..
    25. Whatsapp web telefondan telefona nasıl..
    26. Kar yağışı yerini yağmura bıraktı
    27. Başkan Akay: "Kayseri Şeker sektörün,..
    28. Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş..
    29. Hububat üreticisine uyarı
    30. Mahalleyi ayağa kaldıran olay! Polis..
    AK Parti'den Bahçeli'nin yeni yerel seçim sistemi teklifine cevap
    AK Parti'den Bahçeli'nin yeni yerel seçim sistemi teklifine cevap
    Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan Levent Üzümcü'ye 'Küçük İbo'lu yanıt!
    Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan Levent Üzümcü'ye 'Küçük İbo'lu yanıt!
    Rekortmen başkandan Başkan Erdoğan'a çağrı
    Rekortmen başkandan Başkan Erdoğan'a çağrı
    Darbeci Hafter'e ilk darbe vuruldu
    Darbeci Hafter'e ilk darbe vuruldu
    Libya müftüsü çağrı yaptı: Meydanlara inin
    Libya müftüsü çağrı yaptı: Meydanlara inin

    Günün Karikatürü

    6 Nisan 2019
    Seçim sonrası Fatih Erbakan'dan bomba vaat: Yüzde 50 zam yapacağız
    Seçim sonrası Fatih Erbakan'dan bomba vaat: Yüzde 50 zam yapacağız
    İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın 'defter' eleştirisine pişkin cevap
    İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın 'defter' eleştirisine pişkin cevap