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Gündem 100 bin kişiyi zehirleyeceklerdi! Emniyet'ten İstanbul'da baronlara operasyon
Gündem

100 bin kişiyi zehirleyeceklerdi! Emniyet'ten İstanbul'da baronlara operasyon

Yeniakit Publisher
2024-05-06 09:42:00 - 2024-05-06 09:53:50
100 bin kişiyi zehirleyeceklerdi! Emniyet'ten İstanbul'da baronlara operasyon

2'si yabancı 4 uyuşturucu baronu, İstanbul'daki evlerinde operasyonla yakalandı.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bursa tarihinin en yüklü metamfetamin uyuşturucu maddesini ele geçirdi.

100 bin kişiyi zehirlemeye hazırlanan 2'si yabancı 4 uyuşturucu baronunu İstanbul'daki evlerinde operasyonla yakalayan Bursa polisi, şüpheli şahısların ev ve arabalarında yaptığı aramalarda 27 kilo 165 gram metamfetamini piyasaya sürülmeden yakaladı.


Emniyet, uyuşturucu madde ticareti yapan ikisi yabancı uyruklu olmak üzere 4 kişiyi teknik ve fiziki takibe aldı. Adım adım şüphelileri izleyen polis ekipleri, 4 şahsın İstanbul’da ikamet ettiğini tespit etti.

Zanlılar Bursa'ya getirildi!

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle şafak vakti düğmeye basan ekipler, uyuşturucu baronları S.D., A.O., T.O. ve M.K.G.'yi ikametlerinde kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 27 kilo 165 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şahıslar İstanbul'dan, Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere Bursa'ya getirildi. 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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