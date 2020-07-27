100 bin ile 200 bin sıralama ile alan bölümler öğrenciler tarafından araştırılıyor. Koronavirüs dolayısıyla artırılan kontenjanlar ve yeni bölümlerde merak konusu haline geldi. Peki ama hangi bölüm kaç bin sıralamayla alıyor? 4 yıllık ve 2 yıllık bölümler hangileri? Tercih robotuna nasıl giriş yapılır? İşte merak edilen detaylar...