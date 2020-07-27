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Eğitim

100 bin ile 200 bin sıralama ile alan bölümler

100 bin ile 200 bin sıralama ile alan bölümler öğrenciler tarafından araştırılıyor. Koronavirüs dolayısıyla artırılan kontenjanlar ve yeni bölümlerde merak konusu haline geldi. Peki ama hangi bölüm kaç bin sıralamayla alıyor? 4 yıllık ve 2 yıllık bölümler hangileri? Tercih robotuna nasıl giriş yapılır? İşte merak edilen detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-07-27 11:47:00 -
100 bin ile 200 bin sıralama ile alan bölümler

Tercih robotu üzerinden 4 yıllık, 2 yıllık ve özel yetenek bölümlerini seçerek, üniversiteleri kriterlerinize göre sıralayabilirsiniz.

Öncelikle "universitetercihleri.com" adresi üzerinden giriş yaparak belirli bilgileri girmelisiniz. Kaç yıllık bölümlerin, hangi üniversitede yer aldığını buradan öğrenebilirsiniz.

Bunun için öncelikle arama kriterlerinizi işaretleyin.

 

Daha sonra puan aralığı ve sıralama aralığına göre bölümleri öğrenebilirsiniz.

Sayısal bazı bölümlerin kontenjanları

Mimarlık programlarının kontenjanı 7 bin 985.

Mühendislik programlarının kontenjanı 71 bin 244.

Temel Bilimlerde kontenjan 10 bin 622.

İlahiyat-İslami İlimler Fakültelerinde kontenjan 19 bin 353.

 

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