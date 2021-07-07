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Ekonomi 100 bin dolar kaç lira yapar? 100 bin dolar kaç lira eder?
Ekonomi

100 bin dolar kaç lira yapar? 100 bin dolar kaç lira eder?

Son dakika gelişmesine göre Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın tutuklandı. Tosuncuk ifadesinde ”Uruguay'dan Brezilya'ya gittiğimde 50 bin Euro para ve 3 bitcoin olmak üzere toplam 100 bin dolar param vardı. Bununla 3 yıl geçindim" dedi. Tosuncuğun 3 yıl içinde 100 bin doları harcadığını söylemesi sonrası 100 bin dolar kaç lira yapar? 100 bin dolar kaç lira eder? soruları da merak edilir oldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 17:46:00 - 2021-07-07 17:47:11
100 bin dolar kaç lira yapar? 100 bin dolar kaç lira eder?

Dolar kuru anlık ve canlı fiyatları merak edilirken, bir diğer merak edilen konu ise Tosuncuk olara bilinen Mehmet Aydın, “Uruguay'dan Brezilya'ya gittiğimde 50 bin Euro para ve 3 bitcoin olmak üzere toplam 100 bin dolar param vardı. Bununla 3 yıl geçindim" demesi oldu. Peki dolar ne kadar? 100 bin dolar ne kadar eder? Dolar kuru bugün (7 Temmuz 2021) güncel verilere göre alış fiyatı 8,7069 Türk Lirası, satış fiyatı ise 8,7104 Türk Lirası.

100 bin dolar ne kadar?

Dolar kurları konusunda en çok araştırılan dolar fiyatı güncel rakamı yukarıdaki tabloda yer almaktadır. Buna göre; 100.000 Dolar ile 871.040,0000 Türk Lirası etmektedir.

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