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10. YÖREX Danışma Kurulu toplandı

Türkiye’nin en çok sevilen fuarı YÖREX’in hazırlık çalışmaları başladı.

12 Eylül 2019 Perşembe 14:55
10. YÖREX Danışma Kurulu toplandı

Türkiye’nin en çok sevilen fuarı YÖREX’in hazırlık çalışmaları başladı. Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde TOBB’un desteğiyle bu yıl 10’uncusu 23-27 Ekim 2019 tarihlerinde düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’in Danışma Kurulu Toplantısı, ATB Toplantı Salonu’nda yapıldı. ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır başkanlığında yapılan toplantıya, ANFAŞ Başkanı Ali Bıdı, ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Erol Erkan, TSE Akdeniz Bölge Koordinatörü Hasan Demirtaş, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Semra Bekar, Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı İlknur Selçuk Köker, Gıda ve Orman Müdür Yardımcısı Gökhan Karaca, Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz, MATSO, BAİB, TURSAB, AESOB, KUTSO, Kumluca Ticaret Borsası, KOSGEB, ANSİAD,ATAV,Antalya Rehberler Odası, BAKA, Akdeniz Üniversitesi, MAKÜ, POYD, AKTOB, Antalya Gazeteciler Cemiyeti, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü’nden temsilciler katıldı.



Bu markayı birlikte büyüttük


ATB Başkanı Ali Çandır, bu yıl YÖREX’i 10’uncu kez düzenleyeceklerini belirterek, “Bu markayı birlikte büyüttük” dedi.YÖREX’in ardından yöresel ürünlerin daha çok bilinir ve ticarete konu olur hale geldiğini belirten Çandır, “Her geçen yıl üstüne koyarak gerçekleştirdiğimiz yöresel ürün kapsamlı faaliyetlerimizin bizlerde bıraktığı en dikkat çekici tortu, doğru bir iş yaptığımıza dair öz güvenimizi artırmak olmuştur. Bu duygu hepimizin yöresel ürünlerle ilgili çalışma motivasyonumuzu artırmıştır” diye konuştu.



10 bin metrekarede rengarenk Türkiye


Anadolu’nun 12 bin yıllık birikimi sayesinde yurdun dörtbir yanında binlerce yöresel ürün bulunduğunu ve bunların ekonomiye kazandırılmayı beklediğine dikkat çeken Çandır, YÖREX’in önemli bir kıvılcımı ateşlediğini vurguladı. Antalya’nın markası haline gelen YÖREX’e bütün kurumların sahip çıktığını kaydeden Çandır, “Biz 10 bin metrekarede rengarenk bir Türkiye oluşturma gayretindeyiz. Bu başarı hepimizin gayretleriyle oluyor. Yine sizin desteklerinizle bu yıl YÖREX’in 10’uncusunu daha renkli ve yüksek katılımlı gerçekleştireceğimize inanıyorum. Katılımın ve desteğiniz nedeniyle teşekkürler” diye konuştu.



Anadolu’nun peynirleri YÖREX’te olacak


Bu yıl YÖREX’te TOBB’un katkılarıyla yerel üretici ve firmaların ulusal ve yerel market zincirlerinin tedarikçileriyle yüz yüze görüşebileceğini kaydeden Çandır, kalkınma ajanlarının destekleriyle coğrafi işaretler konulu paneller ve tecrübe paylaşımı etkinleri düzenleneceğine dikkat çekti.Coğrafi işaretli ve coğrafi işaret başvurusunda bulunmuş peynirlerin sergileneceği özel bir alan oluşturulacağını bildiren Çandır, “Bu alanda peynir atölyesi, söyleşiler, sergi ve tadım etkinlikleri gerçekleştireceğiz” dedi.


YÖREX’e katılımların devam ettiğini belirten Çandır, şu an için fuara 77 il, 19 kalkınma ajansı ve 500’ün üzerinde katılımcının yer aldığını bildirdi. Çandır, Türkiye’nin en çok sevilen fuarı YÖREX’e bu yıl ziyaretçi rekoru beklediklerini bildirirken, “Ziyaretçilerinde bu yıl en sevilen fuar olan YÖREX’e yüksek düzeyli ilgi göstereceklerini bekliyoruz” dedi.



Turist görmeden gitmesin


Yöresel ürünlerin memleket meselesi olduğunun altını çizen ATB Başkanı Ali Çandır, “1980’den sonra bize dayatılanları tüketmeye, kendimize ait ürünleri unutmaya başladık. Bu nedenle çocuklarımızı mutlaka yöresel ürünlerle buluşturalım istiyoruz. Gerek milli eğitim, gerekse üniversitelerimiz kanalıyla çocuklarımızı bu fuara bekliyoruz” dedi.



Kültür turları düzenlensin


YÖREX’i turistin mutlaka görmesi gerektiğini kaydeden Çandır, “Maalesef yurt dışından gelen misafirlerimizi YÖREX’te çok fazla göremiyoruz. Dünyada yöresel ürünler, coğrafi işaretli ürünler turizmin önemli bir parçası ama biz bunun henüz farkında değiliz. Gaziantep’te, Kahramanmaraş’ta, Mardin’de yerel yönetimler, tarım, turizm müdürlükleri butarz etkinliklere turisti çekiyor. Biz Türkiye’ye damga vurmuş bir etkinlik yapıyoruz turisti göremiyoruz. Yerel yönetimler bu konuda daha aktif rol almalı. Antalya’da YÖREX Altın Portakal’dan sonra ikinci büyük marka. Bunu el birliğiyle daha yükseklere taşımalıyız. Belediyelerimizden kültür turlarını YÖREX’e yapmalarını bekliyoruz” dedi. Çandır, ulusal ve yerel basının başından beri YÖREX’i desteklediğini belirterek, “Gazetecileri arkadaşlarıma da buradan teşekkür ediyorum” dedi.


Toplantıya katılınlar, YÖREX’in Antalya’nın hatta Türkiye’nin en önemli markası haline geldiğini belirterek, fuara her türlü desteği vereceklerini bildirdi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 14:55
  1. kültür
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