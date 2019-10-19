Asgari ücretli ne kadar kıdem tazminat alır? Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için işçinin işten kendi rızası dışında çıkarılması yani işveren tarafından iş akdinin fesh edilmesi gerekir. Yani kanunen kıdem tazminatına almaya bir engel olmayanlar, kıdem tazminatı nasıl alınır? Ne kadar kıdem tazminatı alırım? 5 yıl boyunca asgari ücretle çalışan biri ne kadar tazminat alabilir? 10 yıllık asgari ücretli ne kadar tazminat alır? gibi soruları sormakta. İşte 10 yıl çalışan asgari ücretli ne kadar tazminat alır? sorusuna ilişkin haberin detayları.

10 yıl asgari ücretle çalışan ne kadar kıdem tazminatı alır? 10 yıllık asgari ücretli ne kadar tazminat alır? sorularına gelecek olursak. Tam 10 yıl üzerinden hesaplanırsa şu anki asgari ücretin brüt rakamını yani 2.558,40 TL'yi 10 ile çarpmanız gerekecek. Bu da 25 bin 600 lira civarında bir para yapar. Eğer 10 yıldan fazla gününüz varsa ya da örneğin 2 ay ve 5 gün daha çalışmışsanız bunlar da hesaba katılır.

Kıdem tazminatı brüt ücret üzerinden mi hesaplanır?

Kıdem tazminatı 1475 sayılı İş kanunun yürürlükteki 14. maddesine göre hesaplanır. Peki kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kıdem tazminatı hesaplanırken hangi ödemeler dahil edilmez? Kıdem tazminatı hesaplama 2019. Asgari ücretle çalışan işçinin kıdem tazminatı hesaplanırken yapılan yol, yemek, giyim gibi yapılan herhangi bir ekstra ödeme yok ise brüt ücret üzerinden yapılır. 2019 yılında asgari ücret brüt ücreti 2.558,40 TL'dir. Buna göre işçinin alacağı kıdem tazminatı tutarı işçinin çalıştığı işyerindeki çalıştığı yıl sayısı ile asgari ücret brüt tutarı olan 2.558,40 TL çarpılarak bulunmuş olur. Bu rakamdan sadece damga vergisi kesintisi yapılır. Yemek, yol, giyim yardımı gibi düzenli hakları bulunan işçiye 2.558,40 TL'nin üzerine bu ödemelerin bir aya düşen ortalamalarının brütü eklenir.

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