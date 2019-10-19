0553 313 94 23

10 yıllık asgari ücretli ne kadar tazminat alır?

Asgari ücretli ne kadar kıdem tazminat alır? Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için işçinin işten kendi rızası dışında çıkarılması yani işveren tarafından iş akdinin fesh edilmesi gerekir. Yani kanunen kıdem tazminatına almaya bir engel olmayanlar, kıdem tazminatı nasıl alınır? Ne kadar kıdem tazminatı alırım? 5 yıl boyunca asgari ücretle çalışan biri ne kadar tazminat alabilir? 10 yıllık asgari ücretli ne kadar tazminat alır? gibi soruları sormakta. İşte 10 yıl çalışan asgari ücretli ne kadar tazminat alır? sorusuna ilişkin haberin detayları.

19 Ekim 2019 Cumartesi 09:29
10 yıllık asgari ücretli ne kadar tazminat alır?

Asgari ücretli ne kadar kıdem tazminat alır? Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için işçinin işten kendi rızası dışında çıkarılması yani işveren tarafından iş akdinin fesh edilmesi gerekir. Yani kanunen kıdem tazminatına almaya bir engel olmayanlar, kıdem tazminatı nasıl alınır? Ne kadar kıdem tazminatı alırım? 5 yıl boyunca asgari ücretle çalışan biri ne kadar tazminat alabilir? 10 yıllık asgari ücretli ne kadar tazminat alır? gibi soruları sormakta. İşte 10 yıl çalışan asgari ücretli ne kadar tazminat alır? sorusuna ilişkin haberin detayları.

10 yıl asgari ücretle çalışan ne kadar kıdem tazminatı alır? 10 yıllık asgari ücretli ne kadar tazminat alır? sorularına gelecek olursak. Tam 10 yıl üzerinden hesaplanırsa şu anki asgari ücretin brüt rakamını yani 2.558,40 TL'yi 10 ile çarpmanız gerekecek. Bu da 25 bin 600 lira civarında bir para yapar. Eğer 10 yıldan fazla gününüz varsa ya da örneğin 2 ay ve 5 gün daha çalışmışsanız bunlar da hesaba katılır.

 

Kıdem tazminatı brüt ücret üzerinden mi hesaplanır?

Kıdem tazminatı 1475 sayılı İş kanunun yürürlükteki 14. maddesine göre hesaplanır. Peki kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kıdem tazminatı hesaplanırken hangi ödemeler dahil edilmez? Kıdem tazminatı hesaplama 2019. Asgari ücretle çalışan işçinin kıdem tazminatı hesaplanırken yapılan yol, yemek, giyim gibi yapılan herhangi bir ekstra ödeme yok ise brüt ücret üzerinden yapılır. 2019 yılında asgari ücret brüt ücreti 2.558,40 TL'dir. Buna göre işçinin alacağı kıdem tazminatı tutarı işçinin çalıştığı işyerindeki çalıştığı yıl sayısı ile asgari ücret brüt tutarı olan 2.558,40 TL çarpılarak bulunmuş olur. Bu rakamdan sadece damga vergisi kesintisi yapılır. Yemek, yol, giyim yardımı gibi düzenli hakları bulunan işçiye 2.558,40 TL'nin üzerine bu ödemelerin bir aya düşen ortalamalarının brütü eklenir.

5 yıl boyunca asgari ücretle çalışan biri ne kadar tazminat alabilir?

Toptan ödeme almak amacıyla işten ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanır mı?

İşyerinin taşınması halinde işçi kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir mi?

Malulen emekli olarak işten ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanır mı?

Evlilik nedeniyle istifa eden kadın işçi kıdem tazminatı alabilir mi?

3600 günden kaç kez kıdem tazminatı alınabilir?

Maaşına zam alamayan işçi istifa ederse kıdem tazminatı alır mı?

4500 günle tazminat nasıl alırım? 4500 gün kıdem tazminatı şartları, kıdem tazminatı nasıl alınır?

15 yıl 3600 gün şartı ile kıdem tazminatı nasıl alınır?

İkinci kez kıdem tazminatı nasıl alınır, şartların neler?

Kıdem tazminatı maaşın kaç katıdır Kıdem tazminatı hesaplama 2019

15 yıl kıdem tazminatı nasıl alınır?

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 09:29
  1. 10 yıllık asgari ücretli ne kadar tazminat alır?
  2. 10 yıl çalışan asgari ücretli ne kadar tazminat alır
  3. Kıdem tazminatı brüt ücret üzerinden mi hesaplanır?
  4. 10 yıl asgari ücretle çalışan ne kadar kıdem tazminatı alır?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zafer sonrası büyük rezillik! Erdoğan’ı ‘terörist’ diye manşete taşıdılar
    1. Zafer sonrası büyük rezillik!..
    2. Bilge Kral Aliya’yı rahmetle anıyoruz
    3. “Türkiye sahada da masada da kazandı”
    4. Flaş yeni parti açıklaması: AK Parti..
    5. 10 yıllık asgari ücretli ne kadar..
    6. Bakan Ziya Selçuk’tan Akit’e ziyaret
    7. Emekliye 344 TL aile yardımı! Teklif..
    8. Türkiye dik durdu Haçlı diz çöktü!
    9. Artık internet ve mobil uygulamalarla..
    10. Altın fiyatlarında son durum...
    11. Osman Karaca kimdir? FETÖ imamı Osman..
    12. MİT, FETÖ'nün kritik ismini Türkiye'ye..
    13. Asgari ücretli ne kadar tazminat alır?..
    14. Meteorolojiden sağanak uyarısı
    15. Donald Trump'ın yaptırım uyguladığı..
    16. 3600 ek gösterge son dakika haberleri:..
    17. Türkiye düşmanı BAE, Kıbrıs'a üs kurdu!
    18. Şili'de 'acil durum' ilan edildi
    19. Adıyaman'da 2 terörist etkisiz hale..
    20. İstanbul'da seferler edildi!
    21. 15 Temmuz gazilerinden çok sert tepki
    22. Araç sahibini şaşırtan not: İntikam..
    23. EYT ne zaman tamamlanacak? EYT son..
    24. Rusya'da baraj çöktü, en az 6 kişi öldü
    25. Teröristlere 'JÖH' darbesi
    26. Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da göz..
    27. Adana'da ilginç olay! Kanala düşen..
    28. Şili'de 'acil durum' ilan edildi
    29. Rejim ve PKK yan yana! Halk Mehmetçiği..
    30. Trump, yeni adayını duyurdu
    ABD ile anlaşması soruldu, hazırlıksız yakalandı!
    ABD ile anlaşması soruldu, hazırlıksız yakalandı!
    ABD ile varılan anlaşma sonrası Erdoğan'ın fotoğrafları olay oldu
    ABD ile varılan anlaşma sonrası Erdoğan'ın fotoğrafları olay oldu
    David Rothschild'den dikkat çeken 'Erdoğan' tweeti
    David Rothschild'den dikkat çeken 'Erdoğan' tweeti
    Hamza Tümeni Komutanı'ndan anlaşmaya ilişkin ilk açıklama: Anlaşma gerçekleşmezse...
    Hamza Tümeni Komutanı'ndan anlaşmaya ilişkin ilk açıklama: Anlaşma gerçekleşmezse...
    Damadın ‘beraati’ne Mehmet Metiner’den tepki: Artık bu tuhaf ve üzücü olaylar son bulmalı
    Damadın ‘beraati’ne Mehmet Metiner’den tepki: Artık bu tuhaf ve üzücü olaylar son bulmalı

    Günün Karikatürü

    19 Ekim 2019
    İki başörtü yasakçısı, İlahiyat Camii’nden uğurlanırken!
    İki başörtü yasakçısı, İlahiyat Camii’nden uğurlanırken!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esed rejimine uyarı: Hata yaparlarsa Türkiye yanıt verecek
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esed rejimine uyarı: Hata yaparlarsa Türkiye yanıt verecek