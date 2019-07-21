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10 yıldır çalmadık kapı bırakmayan çift mutluluğu Diyarbakır’da buldu

Mardin’de yaşayan 10 yıllık evli Beyaz ve Mehmet Yıldız çifti, çocuk özlemiyle birçok tüp bebek merkezinde defalarca şanslarını denedi.

21 Temmuz 2019 Pazar 11:50
10 yıldır çalmadık kapı bırakmayan çift mutluluğu Diyarbakır’da buldu

Mardin’de yaşayan 10 yıllık evli Beyaz ve Mehmet Yıldız çifti, çocuk özlemiyle birçok tüp bebek merkezinde defalarca şanslarını denedi. Başarısız sonuçlar alan çift, arkadaşlarının tavsiyesi ile geldikleri Diyarbakır’da uygulanan tedavi ile mutlu haberi aldı.


Mardin’de yaşayan ve 10 yıldır çocuk hasretiyle çalmadığı kapı kalmayan 35 yaşındaki Beyaz ve Mehmet Yıldız çifti, çocuk özlemiyle birçok tüp bebek merkezinde şanslarını denedi. Yıldız çifti, defalarca başarısızlıkla sonuçlanan tedavi sonucunda arkadaş tavsiyesiyle Diyarbakır’a geldi. Diyarbakır’da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvuran çift yumurta gençleştirme tedavisiyle 10 yıllık hasreti son buldu. Pozitif sonuçla memleketine giden Yıldız çifti çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor.



Doğru tedavilerle 10 yıllık hasret son buldu


Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, 10 yıldır çocuk hasreti çeken Beyaz ve Mehmet Yıldız çiftinin yıllardır birçok tüp bebek merkezlerinde başarısız denemeleri olduğunu ve düzenli tedavilerle başarıyı Diyarbakır’da yakaladıklarını dile getirerek doğru tedavinin 10 yıllık hasreti sona erdirdiğini söyledi. Prof. Çoksüer, “Beyaz 35 yaşında 10 yıldır çocuk hasreti çekiyor ve kliniğimize başvurdu. Hasta tabi başka yerlerde birçok denemesi olmuş, fakat başarısızla sonuçlanmış. Bize geldiğinde detaylı incelediğimizde rahim duvarının yaşa bağlı olarak zayıf olduğunu gördük. Biz de hastaya rahim güçlendirme ve gençleştirme tedavisi yaptık. Son zamanlarda kullanmaya başladık, rahim gençleştirme tedavisiyle rahim duvarının kendini yenilemesiyle güçlenmesini sağlıyor. Burada çocuk sahibi olmak isteyen hastalara göre tedavi vermek lazım. Her hastaya aynı standart bir tedavi vermiyoruz. Hasta ilk geldiğinde umudu yoktu başarısız olacağını düşünüyordu, çünkü birçok yerde defalarca denemeleri olmuş fakat başarısız sonuçlanmış. Biz ön tedavi sonrası tüp bebek tedavisine başladık. Tüp bebek tedavisinde de 5 gün en iyi embriyo oluşturmaktı, yumurtaların kaliteli olması için mikro çip uygulayarak 5 gün blast embriyo transferi yaptık.Rahim gençleştirme tedavisiyle başarıyı elde ettik, transferi yaptık, 12 gün sonra test yaptık, mutlu haberi aldık. Tabi mutlu haberi aldığımızdan sonra hasta gözlerine inanamadı ve şuanda en mutlu, müthiş anımız. Rabbim çocuk sahibi olmak isteyen herkese çocuk sahibi olmasını diliyoruz” dedi.



“Çocuğumu kucağıma almak için gün sayıyorum”


Başarısız denemeler sonucunda umudunun kalmadığını aktaran Beyaz Yıldız, şimdilerde çocuğunu kucağına almak için gün saydığını söyledi. Yıldız, “10 yıldır evliyim, çocuk tedavisi için gitmediğim yer kalmadı. Birçok tedavileri yaptık hiçbiri tutmadı, internet üzerinden Hakan hocaya ulaştık, bizde Diyarbakır’a geldik Hakan hocaya başvurduk, o da bize kendinizi önce Allah’a sonra bana bırakın dedi. Rahim gençleştirme, akupunktur ve sonradan tüp bebek tedavileri yaptı. Duygum biraz karışık heyecan var, hiç inanmıyordum, Hakan hocanın başarılarını görünce berki bizimde bebeğimiz olur diyordum. Çocuk olmadığından dolayı eşimle hiçbir sorun yaşamadım hep dışarıdaki vatandaşların konuşmaları bizi rahatsız ediyordu. Şimdi çocuğumu kucağıma almak için gün sayıyorum” diye konuştu.



“Dünyalar benim oldu”


35 yaşındaki Mehmet Yıldız, 10 yıldır gitmediği kapı kalmadığını belirterek Hakan hocanın verdiği müjdeli haberle dünyaların kendisinin olduğunu söyledi. Yıldız, “10 yıldır evliyim çocuğumuz olmadı, birçok yerde denedik herhangi bir şey olmadı. Hakan hocaya başvurduk ben ne gerekiyorsa yapalım dedim. Rahim gençleştirme ve akupunktur yaparak ilk seansta çok şükür mutlu haberi bugün aldık. Allah razı olsun hem ondan ve onun ekibinden şuan heyecandan ne diyeceğimi bilmiyorum, çok mutluyum bütün dünyalar benim oldu, darısı olmayanların başına herkese Hakan hocayı tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 11:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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