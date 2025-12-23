10 yıldan fazladır başını örtmeden ekranlarda çalışıyordu! Sevilay Yılman, ona buna iftira atınca kapının önüne konuldu

Show TV, “Ela Rümeysa Cebeci başka kulüplerde de bela olmuş. Önemli bir kulübün teknik direktörü de ifadeye gidecek. Aslında söyleyeyim mi söylemeyeyim mi diye düşündüm ama Okan Buruk ismini duydum. İddialar bu yönde.” açıklaması sonrası Sevilay Yılman'ı kapının önüne koydu.

Pespaye programda başörtüsüyle alay etmişti

Sevilay Yılman’ın yaklaşık 10 yıl önce; geçmişi başörtüsü düşmanlığı ve başörtülü Müslüman kadınlara hakaretle dolu olan Fatih Altaylı ile skandalı tekrardan gündem oldu.

2008 yılında Habertürk'te ekranlara gelen pespaye programda; Sevilay Yılman ve Fatih Altaylı, başörtüsüne karşı akıl almaz ifadeler kullanıyor.

Sevilay Yılman'ın, 'Mahalle baskısı bana türban taktırırsa çeker giderim' ifadeleri üzerine Fatih Altaylı, 'Bugün çok aradım ama bulamadım. Bir şey buldum' diyerek yanında getirdiği bez parçasını Sevilay Yılman'ın takmasını isteyerek başörtüsü ile açık açık alay ediyor.

Sevilay Yılman ise başörtüsü ile ilgili 'Her tarafımız kapanacak mı?' sözleri sonrası Altaylı 'Anneannem gibi oldun' yanıtını veriyor.

10 yıldan fazladır başını örtmeden çalıştı

Ekranlarla başörtüsü düşmanlığıyla provokasyon yapan Sevilay Yılman 10 yıldan fazladır başını örtmeden ekranlarda çalışabildi. Yılman en sonunda ona buna iftira atınca kapının önüne konuldu.