Konu çöp olunca büyük küçük farketmiyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten çok net mesaj: SDG 10 Mart mutabakatına uymalı

TB2 SİHA'lar karşısında illallah etmişlerdi! Buldukları çözüme bakın

Son dakika! Bakan Fidan Suriye'de: SDG'nin Suriye’ye entegre olma niyeti yok!

Garipoğlu’nun şoförü itirafçı oldu! İşte ismini verdiği ünlüler

2026'da gerçekleştirilecek tıp kongrelerinde 25 bin katılımcı garanti 100 milyon dolar cepte

Tahran’dan dikkat çeken suçlama: Sydney’deki katliamın arkasında İsrail var

Camiye silahlı saldırı: Gece yarısı gelip kurşunladılar

Batı’nın sinsi dayatmasına imanlı duruş: "Manifest" değil "Dua", "Karma" değil "İlahi Adalet"!

İsrail, Suriye'yi adım adım işgal ediyor! Dün Kuneytra'ya bugün Dera'ya girdiler
Gündem 10 yıldan fazladır başını örtmeden ekranlarda çalışıyordu! Sevilay Yılman, ona buna iftira atınca kapının önüne kondu
10 yıldan fazladır başını örtmeden ekranlarda çalışıyordu! Sevilay Yılman, ona buna iftira atınca kapının önüne kondu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ekranlarla başörtüsü düşmanlığıyla provokasyon yapıp 10 yıldan fazladır başını örtmeden ekranlarda çalışabilen Sevilay Yılman, ona buna iftira atınca kapının önüne kondu.

Show TV, “Ela Rümeysa Cebeci başka kulüplerde de bela olmuş. Önemli bir kulübün teknik direktörü de ifadeye gidecek. Aslında söyleyeyim mi söylemeyeyim mi diye düşündüm ama Okan Buruk ismini duydum. İddialar bu yönde.” açıklaması sonrası Sevilay Yılman'ı kapının önüne koydu.

Pespaye programda başörtüsüyle alay etmişti

Sevilay Yılman’ın yaklaşık 10 yıl önce; geçmişi başörtüsü düşmanlığı ve başörtülü Müslüman kadınlara hakaretle dolu olan Fatih Altaylı ile skandalı tekrardan gündem oldu.

2008 yılında Habertürk'te ekranlara gelen pespaye programda; Sevilay Yılman ve Fatih Altaylı, başörtüsüne karşı akıl almaz ifadeler kullanıyor.

Sevilay Yılman'ın, 'Mahalle baskısı bana türban taktırırsa çeker giderim' ifadeleri üzerine Fatih Altaylı, 'Bugün çok aradım ama bulamadım. Bir şey buldum' diyerek yanında getirdiği bez parçasını Sevilay Yılman'ın takmasını isteyerek başörtüsü ile açık açık alay ediyor.

Sevilay Yılman ise başörtüsü ile ilgili 'Her tarafımız kapanacak mı?' sözleri sonrası Altaylı 'Anneannem gibi oldun' yanıtını veriyor.

 

10 yıldan fazladır başını örtmeden çalıştı

Ekranlarla başörtüsü düşmanlığıyla provokasyon yapan Sevilay Yılman 10 yıldan fazladır başını örtmeden ekranlarda çalışabildi. Yılman en sonunda ona buna iftira atınca kapının önüne konuldu.

 

