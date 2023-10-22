10 yılda yüzde 100 büyüyen tohumculuk sektörü büyümeye hız verecek

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Güler, tohum, fide, fidan ve süs bitkilerinde her sene üretim miktarı ve kalitenin yükselmeye devam ettiğini vurgulayarak "2022 sonu itibarıyla 1 milyon 361 bin 336 ton sertifikalı tohumluk, 137 milyon adet meyve fidanı, 2 milyon adet asma fidanı, 6 milyar adet sebze fidesi, 91 milyon adet çilek fidesi ve 2 milyar adet süs bitkisi ürettik. Son 10 yılda sertifikalı tohum üretiminde yüzde 100, fidan üretiminde yüzde 300, fide üretiminde yüzde 95, süs bitkileri üretiminde yüzde 75 artıştan söz ediyoruz. Tohum ihracatı, 10 yılda 120 milyon dolardan 232 milyon dolara yükseldi. 67 milyon dolar olan dış ticaret açığını kapatmış üstüne neredeyse bir o kadar daha koyup 2022'de 63 milyon dolar dış ticaret fazlası verdik. Sektörün büyümesinin hızlanması için en önemli ihtiyaç AR-GE çalışmalarıdır. AR-GE faaliyetlerinin özellikle devlet tarafından daha çok desteklenmesiyle sektörümüzün büyümesi daha da hızlanacaktır. Üreticilerimizin de AR-GE konusuna yatırım yapması çok önemli" dedi.