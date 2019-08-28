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10 yılda 7,32 milyar dolarlık inşaat seramikleri ihracatı yapıldı

Türkiye Seramik Federasyonu'nun raporuna göre, 2009-2018 dönemlerini kapsayan 10 yıllık süre zarfında, 7,32 milyar dolarlık inşaat seramikleri ihracatı gerçekleştirildi

28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:09
10 yılda 7,32 milyar dolarlık inşaat seramikleri ihracatı yapıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Seramik Federasyonu'nun raporuna göre, 2009-2018 dönemlerini kapsayan 10 yıllık süre zarfında, 7,32 milyar dolarlık inşaat seramikleri ihracatı yapıldı.

Türkiye Seramik Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Yerli Katma Değer Raporu açıklandı.

Rapora göre 2009-2018 dönemlerini kapsayan 10 yıllık süre zarfında, 7,32 milyar dolarlık inşaat seramikleri ihracatı gerçekleşti. 10 yıl içerisinde gerçekleştirilen toplam ihracat, ülkemize 5,93 milyar dolarlık yerli katma değer sağladı.

2009-2018 yılları arasında, inşaat seramikleri sektörünün üretimden yarattığı katma değer, sürekli olarak artış eğilimi içinde. 10 yıllık dönemde, seramik kaplama malzemeleri toplam 13 milyar TL ve seramik sağlık gereçleri ise 5,5 milyar TL üretimden katma değer yarattı.

Bu sayede inşaat seramikleri sektörü, son 10 yılda cari fiyatlarla 18,5 milyar TL üretimden katma değer yaratmış oldu. İnşaat seramikleri sektörünün katma değer yaratma gücünün 2009 yılında yüzde 29,4 olduğu, 2018 yılında ise yüzde 36'ya yükseldiği görülüyor. Seramik sektörünün ihracat yerli katma değer oranı yüzde 82 ile rekor seviyede.

İnşaat seramikleri sektöründe yapılan üretimin, ülke ekonomisine büyük katkıları bulunuyor. Açıklanan raporda, 2009-2018 yılları arasındaki 10 yıllık dönemde, seramik kaplama malzemelerinin toplam 42,1 milyar TL ve seramik sağlık gereçlerinin ise 14,7 milyar TL üretim değerine ulaştığı gözlemleniyor.

İnşaat seramikleri sektörünün son 10 yılda cari fiyatlarla 56,8 milyar TL değerinde üretim yaptığı belirtiliyor.


- "Sektörümüz, 300 binden fazla dolaylı istihdam yaratan büyük bir yapı"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Erdem Çenesiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sektörümüz, 300 binden fazla dolaylı istihdam yaratan büyük bir yapı. Yerli katma değer raporu, seramik sektörünün ülkemize ne kadar net döviz kazandırdığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Sektörümüzün gerçekleştirdiği her 100 dolarlık ihracatın 82 doları ülkemizde kalıyor. Bu oran başlı başına bir rekordur. Seramik sektörü ihracatının artması cari açığın kapanmasında kıyaslanmaz oranda katkı sağlıyor.

Yerli katma değer oranı çok yüksek ancak enerji yoğun bir sektörüz. İhracatımızın artması için sektöre özel, ihracat odaklı enerji politikalarına ihtiyacımız var. 2018 yılı başından bu güne 20 ayda sanayi doğalgaz fiyatına gelen yüzde 91’lik fiyat artışı uluslararası rekabet gücümüzü düşürüyor. Yüksek oranda yerli katma değer yaratan bir sektör olarak enerji politikalarında ihracata dayalı bir bakış açısına ihtiyacımız var."



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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:09
  1. Türkiye Seramik Federasyonu

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