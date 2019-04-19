10 yılda 2,3 milyon ton katı atık bertaraf edildi

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi, Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nda 10 yılda toplam 2 milyon 291 bin 828 ton katı atığı bertaraf etti. 2018 yılında ise 4 milyon 933 bin 352,64 m3 metan gazı sahadan çekilerek, 6 bin 538,90 MW enerji üretimi sağlandı.

Belediyeler tarafından geçmişte katı atıkların, sorun oluşturmayacağı düşünülerek gözlerden uzak yerlere dökülmesiyle oluşturulan vahşi depolama alanları, insan sağlığını ve çevreyi ciddi anlamda tehdit ediyordu. Türkiye’de halen birçok belediyelerin vahşi depolama alanı bulunmaktadır. Bu alanlar toprağı, yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarını, atmosferi kirleterek insan ve çevre sağlığını olumsuz etkiliyor. Zaman zaman sıkışan gaz, patlamalara neden olmakta ve görüntü kirliliğini meydana getiriyordu. Bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak, çöpten gelir elde etmek amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi, 9 milyon 203 bin 253 avro 30 yıl geri ödemeli yıllık yüzde 2 sabit faiz oranı ile kredi kullanarak Samsun Katı Atık Düzenli Depolama Sahasını şehir merkezine yaklaşık 10 km uzaklıkta kurdu. Saha 5.6 hektarlık toplam lot alanı olan birinci etap. 4 hektarlık toplam lot alanı olan ikinci etap. 6.9 hektarlık toplam lot alanı olan üçüncü etap olmak üzere 3 lottan oluşuyor.

10 yılda 2 milyon tondan fazla katı atık bertaraf edildi

Katı Atık Depolama Sahası 2008 Mayıs ayından itibaren atık depolama işlemine başladı. 2015 yılına kadar Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen saha. Daha sonra Atık Çevre Teknolojileri İnş. San. ve Tic. A.Ş tarafından işletilmeye başlandı. 2018 yılında sahada toplam 300 bin 204,41 ton atık bertaraf edildi. 2008 tarihinden 2018 Aralık ayına kadar bertaraf edilen atık miktarı ise 2 milyon 291 bin 828 ton olarak gerçekleşti.

Katı atıklar enerjiye dönüştürülüyor

Çarşamba Katı Atık Düzenli Depolama Sahası ilçe merkezine yaklaşık 4 km uzaklıkta bulunuyor. Saha 2,3 hektarlık toplam lot alanı olan birinci etap, 2,5 hektarlık toplam lot alanı olan ikinci etaptan oluşuyor. Sahada 2010 Haziran ayından itibaren atık depolama işlemi yapılıyor. 2018 yılında sahada toplam 70 bin 494,73 ton atık bertaraf edildi. Çarşamba Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nda Terme, Çarşamba, Ayvacık, Salıpazarı, Tekkeköy ilçelerinde oluşan katı atıklar bertaraf ediliyor. Daha önce birlik tarafından kurulum ve işletimi yapılan saha 2014 yılından itibaren Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilmeye başlandı. 2015 Temmuz ayından itibaren deponi gazının değerlendirilmesi, çevreye vereceği olumsuzlukların en aza indirilmesini sağlamak amaçlı ihaleye çıkıldı. Saha (29 yıl)ITC-K Enerji A.Ş tarafında işletilmeye başlandı. Şirket, 2016 Ağustos ayında 1.4 MW kurulu güç ile enerji üretimine başladı. 2018 yılında 4 milyon 933 bin 352,64 m3 metan gazı sahadan çekilip, 6 bin 538,90 MW enerji üretimi sağlandı. 6360 sayılı Yasa gereği 4 merkez ilçeden oluşan Samsun Büyükşehir Belediyesi, 17 merkez ilçeye ulaştı. Bu yasa ile birlikte, 2018 yılı içerisinde Kavak bölgesinde (Kavak, Asarcık), Havza Bekdiğin mevkisinde(Havza, Ladik), Vezirköprü’de ve Bafra bölgesinde (Yakakent, Alaçam, Bafra, 19 Mayıs) mevcut Katı Atık Aktarma İstasyonlarından gelen katı atıkların Samsun Büyükşehir Belediyesi Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi’nde bertaraf edilmesi sağlandı.