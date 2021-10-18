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Dünya 10 yıl sonra İsrail'in kapısını çaldılar
Dünya

10 yıl sonra İsrail'in kapısını çaldılar

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, resmi ziyaret kapsamında ülkesinin ilişkililerinin soğuk olduğu İsrail'de temaslarda bulunacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 03:12:00 -
10 yıl sonra İsrail'in kapısını çaldılar

Linde, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 10 yıl aradan sonra ilk kez bir İsveç Dışişleri Bakanının İsrail'e resmi ziyaret gerçekleştirdiğini belirtti.

Bu ziyaretin İsveç ile İsrail ilişkilerinde yeni bir başlangıç olacağını anlatan Linde, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile görüşeceğini ifade etti.

Linde'nin iki günlük ziyareti kapsamında Filistinli yetkililerle de görüşmesi bekleniyor.

İsveç, Ekim 2014'te Filistin devletini tanıdığını duyurmuş, bu gelişme üzerine İsrail ile İsveç arasındaki ilişkiler gerilmişti.

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